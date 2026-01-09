Argentina devolvió USD 2.500 millones del swap con Estados Unidos

El Gobierno argentino devolvió los fondos que había recibido en octubre en el marco del acuerdo de swap de monedas por USD 20.000 millones con el Tesoro de los Estados Unidos . La confirmación llegó por dos vías oficiales: el titular del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, lo informó en la red social X, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lo comunicó a través de un parte institucional.

De esta manera, la Argentina reintegró los USD 2.500 millones que había utilizado del total habilitado en el acuerdo bilateral. El swap había sido anunciado el 20 de octubre de 2025 y funcionó como un respaldo transitorio para el mercado cambiario en un contexto de tensión financiera.

La devolución se concretó en diciembre y dejó sin posiciones abiertas al Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos, según remarcaron ambas partes.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos”, expresó Scott Bessent. En el mismo mensaje, precisó que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no mantiene pesos argentinos.

En sintonía, el Banco Central informó que “en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones.

El comunicado oficial confirmó que el país había accedido a USD 2.500 millones del total disponible, monto que ahora quedó totalmente reintegrado.

El rol del swap en el mercado cambiario

Según información oficial del gobierno estadounidense, la intervención directa a través del swap permitió apuntalar la estabilidad del mercado de cambios en las semanas previas a las elecciones parlamentarias del 26 de octubre.

El acuerdo funcionó como un respaldo de corto plazo frente a una situación de iliquidez, con impacto directo sobre el tipo de cambio y las expectativas financieras.

Desde el Tesoro norteamericano señalaron que el objetivo del instrumento se alineó con el mandato del Congreso de Estados Unidos, orientado a sostener la estabilidad financiera en contextos de crisis.

La confirmación de la devolución del swap se conoció al cierre de una semana con movimientos relevantes en el frente financiero. Por un lado, la Argentina logró cerrar un préstamo Repo por USD 3.000 millones con seis bancos internacionales.

A partir de ese acuerdo y de otras decisiones oficiales, el Gobierno concretó el pago de USD 4.235 millones a bonistas privados, correspondientes a amortización de capital e intereses.

Estos movimientos se dieron en paralelo al cierre definitivo del uso del swap con Estados Unidos, que quedó sin montos pendientes.

La evaluación del Tesoro de Estados Unidos

Bessent destacó que el swap cumplió con su función de estabilización en un momento crítico para la Argentina. También afirmó que Estados Unidos obtuvo ganancias con la operatoria, al señalar que el Fondo de Estabilización Cambiaria “nunca perdió dinero”.

Según indicó, el reembolso total generó “decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”, tal como se había anticipado al momento de la firma del acuerdo.

El funcionario remarcó además el respaldo internacional a las políticas económicas argentinas, con menciones al apoyo del Fondo Monetario Internacional y de los mercados financieros.