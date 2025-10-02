Qué es un swap y cómo funciona

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos confirmó las negociaciones por un swap por 20 mil millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina.

El anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre un swap de USD 20.000 millones con el Banco Central d e la República Argentina (BCRA) reavivó el debate sobre este instrumento financiero. En un contexto de reservas debilitadas y alta volatilidad cambiaria, el swap aparece como una herramienta clave para reforzar el poder de intervención de la autoridad monetaria y enviar señales de estabilidad al mercado.

Un swap de monedas es un acuerdo por el cual dos bancos centrales (o entidades financieras) se comprometen a intercambiar divisas en un monto y plazo determinados . No es un préstamo tradicional, sino un intercambio recíproco : un país recibe divisas (por ejemplo, dólares) y se compromete a devolverlas en el futuro junto con un interés pactado.

La operación suele realizarse en etapas o tramos, lo que permite ir activando el uso de las divisas según la necesidad. Al inicio, el swap engrosa las reservas brutas, es decir, la foto global de divisas del Banco Central. Sin embargo, las reservas netas —las que efectivamente puede utilizar para pagar deuda o intervenir en el mercado cambiario— solo crecen si se activa el uso de esos fondos.

En abril pasado se renovó por doce meses el tramo activado del swap por 35 mil millones de yuanes.

Historia de los swaps en la Argentina

El primer swap de monedas de la Argentina se firmó en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el Banco Popular de China. Ese acuerdo fue renovado y ampliado bajo las gestiones de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, convirtiéndose en una de las principales fuentes de liquidez para el país.

En octubre de 2023, el entonces presidente Alberto Fernández anunció una ampliación del swap por USD 6.500 millones. Posteriormente, se renegociaron los plazos de devolución, que ahora comienzan en junio de 2026.

Estados Unidos, en cambio, no había ofrecido hasta ahora un instrumento similar. De concretarse el swap con el Tesoro norteamericano, sería la primera vez que la Argentina accede a una línea de este tipo con Washington.

El jefe de Estado escribió un mensaje minutos después de que Scott Bessent ratificara el apoyo del gobierno republicano a la administración libertaria. Milei agradeció los anuncios de Estados Unidos: “Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”.

Para qué sirve un swap

El swap tiene varios objetivos

Reforzar reservas: aumenta la capacidad del Banco Central de mostrar solvencia y frenar corridas cambiarias.

Cubrir faltantes de divisas: permite realizar pagos de importaciones o de deuda sin recurrir al mercado de cambios.

Estabilizar expectativas: envía una señal positiva a los inversores y puede reducir el riesgo país y la presión sobre el dólar.

Facilitar comercio bilateral: en algunos casos, permite pagar operaciones directamente en la moneda del otro país, evitando pasar por el dólar.

Mecánica del swap

Intercambio inicial: el banco central entrega su moneda a la contraparte y recibe la moneda extranjera.

Plazo estipulado: durante ese periodo utiliza los fondos recibidos para fortalecer la liquidez interna.

Cierre de la operación: al finalizar el plazo, devuelve la moneda extranjera y recupera su divisa original, abonando los intereses correspondientes.

Diferencias con un préstamo

A diferencia de un crédito clásico, el swap no es un endeudamiento unilateral. Es un intercambio temporario de monedas entre bancos centrales, lo que implica tasas de interés más bajas y mayor flexibilidad. Sin embargo, implica el compromiso de devolver el monto recibido, por lo que puede generar presión futura si las reservas no se recuperan.