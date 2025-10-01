Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil: se negó a declarar

Comenzó este miércoles el juicio al enfermero del Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy , acusado por la supuesta autoría de dos hechos. El Tribunal le preguntó al acusado si quería declarar, pero el enjuiciado desestimó la opción.

Fabián Alfredo Solano está acusado como supuesto autor de los delitos de “Homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa e Incumplimiento de los deberes de funcionario público en Concurso real” , en dos hechos ocurridos en el 2022 y 2025 .

Como fiscal está Diego Funes representando al Ministerio Público de la Acusación, mientras que la querella es representada por Carlos Sebastián Espada . El acusado es defendido técnicamente por Pablo Rodrigo Cuellar . Para esta primera audiencia fueron citados 10 testigos.

Para Carlos Espada , en esta primera audiencia “ se confirmó lo que ya se había declarado” , dijo el abogado querellante sobre los testigos —personal del hospital, enfermeros y médicos—. “Nos trajeron una idea de lo que ya teníamos nosotros acreditado”.

Sostuvo que los testimonios ratificaron que “era prácticamente imposible, desde el punto de vista de la ciencia médica e incluso del sentido común, una equivocación al inyectar esta leche por vía intravenosa”, recalcó.

“Era absolutamente imposible este tipo de equivocación y hoy quedó demostrado”, agregó, y desestimó la teoría de la defensa del enfermero “de que no se dio cuenta de lo que hacía”. Detalló que también se abordaron otras cuestiones técnicas, como el color de las sondas. “Estamos conformes”, cerró.

“Un momento bastante duro y difícil”

Por su parte, Alejandra Argota, la mamá del bebé que recibió leche por vía intravenosa, declaró y dijo que “fue muy necesario poder sentarme y contar realmente lo que mi bebé vivió en carne propia”, y lo calificó como “un momento bastante duro y difícil”.

“Fue volver a ese momento de tanto dolor; fue revivir cada minuto, cada segundo. Escuchar cada testimonio era volver a vivirlo”, subrayó. Añadió que dar su testimonio “me hizo volver en el tiempo, con muchísimo dolor, pero a la vez buscando esa fortaleza para poder pedir que se haga justicia con nuestro bebito”.

“Ya pasó lo más difícil, que era estar en un mismo ambiente con esta persona”, dijo sobre su reencuentro con el enfermero. “Vamos a volver con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos y vamos a seguir defendiendo al bebé”, cerró.

La acusación al enfermero

Según la requisitoria de la Fiscalía, uno de los hechos por el que se enjuicia a Fabián Solano ocurrió el 23 de abril de 2025 en la Sala Verde del Hospital Materno Infantil “Héctor Quintana”, aproximadamente entre las 8 y las 8.30 horas.

El acusado, en su calidad de enfermero, ingresó a la sala de internados para cumplir sus funciones y tras asistir al paciente de la cama número 13 procedió a atender a un niño de 6 meses de edad, quien se encontraba internado recuperándose de una operación quirúrgica.

Solano le suministró al bebé leche líquida por vía endovenosa con intención de causarle la muerte, provocándole un derrame precárdico leve a moderado con riesgo de vida. Fue derivado por el personal médico a la Sala de Terapia Intensiva.

El otro hecho fue el 30 de septiembre de 2022, cerca del mediodía, en el quirófano del Servicio de Cirugía del Hospital. Solano en su calidad de enfermero, habría procedido a anestesiar a un paciente de 8 años de edad que debía ser operado por abdomen agudo, sin la presencia del médico anestesiólogo de la guardia.