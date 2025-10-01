Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

En solo cinco minutos delincuentes se llevaron $90 millones de un vehículo estacionado en una estación de servicio en San Salvador de Jujuy. (imagen ilustrativa realizada por todojujuy con IA)

Un hombre denunció el robo de $90 millones que llevaba en su vehículo para realizar un depósito bancario. El hecho ocurrió en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy , y fue reportado en la Dirección General de Investigaciones Policiales.

Política. Elecciones 2025 en Jujuy: así será la Boleta Única de Papel para el 26 de octubre

Según el testimonio de la víctima, el dinero estaba destinado a cancelar una deuda con una distribuidora de bebidas y se encontraba guardado en dos bolsas plásticas negras , colocadas en el asiento del acompañante.

El damnificado relató que durante la jornada se trasladó desde la ciudad de Palpalá hacia la capital jujeña. Al mediodía detuvo su marcha en una estación de GNC, ubicada en el cruce de la Ruta Nacional 66 y el puente de acceso al Camino a Río Blanco . Allí descendió del automóvil para dirigirse al baño, dejando el dinero a la vista en el interior del rodado.

En solo cinco minutos delincuentes se llevaron $90 millones de un vehículo estacionado en una estación de servicio en San Salvador de Jujuy. (imagen ilustrativa realizada por todojujuy con IA)

La ausencia del hombre, según estimó, no superó los cinco minutos, tiempo suficiente para que los delincuentes concretaran el robo. Cuando retomó el viaje, advirtió con sorpresa que las bolsas con la millonaria suma habían desaparecido.

Ante la magnitud del hecho, la víctima se presentó de inmediato en la Dirección General de Investigaciones, en barrio Chijra, donde radicó la denuncia. En su declaración brindó detalles del trayecto realizado entre Palpalá y San Salvador de Jujuy, con el objetivo de aportar elementos que ayuden a la policía a reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables del millonario robo.

El caso está bajo investigación y, hasta el momento, no trascendieron pistas sobre la identidad de los autores ni sobre el destino del dinero sustraído.