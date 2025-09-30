Comienza el juicio al enfermero del Hospital Materno Infantil

El enfermero del hospital Materno Infantil que está acusado por mala praxis, será juzgado desde este miércoles por suministrarle leche a un bebé por vía intravenosa, y también por anestesiar a un niño que debía ser operado.

“La verdad con muchísimas expectativas”, dijo Carlos Espada , abogado de la familia Gómez. Serán cuatro audiencias, la primera este miércoles a las 16 horas, y seguirán el jueves viernes y el lunes 6 de octubre, con un total de 34 testigos.

“Entiendo que los testigos son los justos y necesarios , al igual que la fiscalía y la defensa”, dijo el abogado y subrayó que “tenemos nuestra teoría del caso , cuáles fueron los móviles, por qué pasó, y creo que los testigos nos van a poder dar una gran claridad”.

La pena que pedirán

Espada dijo que está imputado por homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa. “El Código prevé una prisión de 10 a 15 años, y nosotros seguramente en el delito este pediremos la pena máxima”, destacó el letrado.

“Nosotros creemos específicamente y de manera clara de que se puede llegar esta condena, porque existe toda una serie de antecedentes que muestran de que este no fue un hecho aislado, sino que es una concatenación de hechos que se vinieron sucediendo y que de alguna manera describen la psiquis criminal de este enfermero”, cerró.

Los hechos imputados al enfermero del hospital Materno Infantil

Está acusado de dos hechos. Uno ocurrido el 30 de septiembre del 2022, cuando en el quirófano del hospital Materno Infantil Héctor anestesió a un paciente de 8 años que debía ser operado, sin la presencia del médico anestesiólogo de la guardia.

Hospital Materno Infantil Hospital Materno Infantil

El otro hecho fue el 23 de abril del 2025 en la Sala Verde del mismo hospital, cuando entre las 8 y 8:30 de la mañana, al atender al bebe de 6 meses de edad que estaba internado tras una operación, le suministró leche líquida por vía intravenosa, lo que le provocó un derrame precárdico leve a moderado que puso en riesgo la vida del bebe.