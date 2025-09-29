lunes 29 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2025 - 11:30
Salud.

Emilia tiene un tumor facial y los jujeños ayudaron para su tratamiento en Buenos Aires

La familia de Emilia agradeció la colaboración del pueblo jujeño para recaudar fondos para poder viajar al Hospital Garrahan de Buenos Aires.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
emilia

Emilia es una niña de la provincia de Jujuy que fue diagnosticada con una tumoración facial y se encuentra internada en el Hospital Materno Infantil. Debido a la derivación indicada por los especialistas, se determinó que la paciente debe ser trasladada a Buenos Aires para continuar con estudios y tratamiento en el Hospital Garrahan.

Lee además
gendarmeria secuestro mas de 61 kilos de cocaina en jujuy video
Ruta 34.

Gendarmería secuestró más de 61 kilos de cocaína en Jujuy
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 29 de septiembre

Tras llevar adelante una colecta, la familia de Emilia agradeció toda la colaboración, ya que consiguieron el dinero suficiente para poder viajar y trasladarse hasta Buenos Aires.

Agradecimiento de la familia de Emilia

En diálogo con Canal 4, Florencia Aguirre, mamá de Emilia, agradeció en primera instancia a toda la comunidad jujeña por la ayuda recibida. “Se viralizó la imagen de mi niña y recibimos una gran ayuda por parte de los jujeños”, expresó. Luego relató que, gracias a la colaboración, “consiguieron los pasajes para ir a Buenos Aires y también pudieron cubrir una semana de gastos en el Hospital Garrahan”.

“También queremos agradecer al Hospital Materno Infantil porque agilizó todo y no dilataron los tiempos”, agregó.

FLORENCIA AGUIRRE MAMÁ DE EMILIA

El estado de salud de Emilia

Por otro lado, Florencia comentó que Emilia fue diagnosticada con una tumoración facial, por lo que actualmente “no se sabe qué tipo de tumor es, como así tampoco si hay que hacer reconstrucción facial, si es maligno o benigno”.

En alusión a esto, la mamá de la niña aseguró que, en virtud de esta situación, no tienen asegurado el tiempo de estadía en Buenos Aires: “Como podemos estar días, pueden ser meses que estemos en el Hospital”.

Posteriormente, indicó que gracias a la campaña y la ayuda de la comunidad jujeña viajarán este lunes 29 de septiembre por la noche, y el martes tendrán la primera consulta en el Hospital Garrahan.

“Mañana, cuando lleguemos, nos dirán si le harán una biopsia o va directo a cirugía, y en cuanto al procedimiento sabremos el tiempo de estadía en Buenos Aires”, puntualizó Florencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gendarmería secuestró más de 61 kilos de cocaína en Jujuy

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 29 de septiembre

Cuál es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia

Llega a Jujuy "Pollerudo", el increíble show del humorista Flaco Pailos

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Lo que se lee ahora
Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Último día.

FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Explotó un tubo de gas.
Córdoba.

Explotó un tubo de gas, derrumbó la casa y el dueño está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel