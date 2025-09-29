Emilia tiene un tumor facial y los jujeños ayudaron para su tratamiento en Buenos Aires

Emilia es una niña de la provincia de Jujuy que fue diagnosticada con una tumoración facial y se encuentra internada en el Hospital Materno Infantil. Debido a la derivación indicada por los especialistas, se determinó que la paciente debe ser trasladada a Buenos Aires para continuar con estudios y tratamiento en el Hospital Garrahan.

Tras llevar adelante una colecta, la familia de Emilia agradeció toda la colaboración, ya que consiguieron el dinero suficiente para poder viajar y trasladarse hasta Buenos Aires.

En diálogo con Canal 4, Florencia Aguirre, mamá de Emilia, agradeció en primera instancia a toda la comunidad jujeña por la ayuda recibida. “Se viralizó la imagen de mi niña y recibimos una gran ayuda por parte de los jujeños”, expresó. Luego relató que, gracias a la colaboración, “consiguieron los pasajes para ir a Buenos Aires y también pudieron cubrir una semana de gastos en el Hospital Garrahan”.

“También queremos agradecer al Hospital Materno Infantil porque agilizó todo y no dilataron los tiempos”, agregó.

El estado de salud de Emilia

Por otro lado, Florencia comentó que Emilia fue diagnosticada con una tumoración facial, por lo que actualmente “no se sabe qué tipo de tumor es, como así tampoco si hay que hacer reconstrucción facial, si es maligno o benigno”.

En alusión a esto, la mamá de la niña aseguró que, en virtud de esta situación, no tienen asegurado el tiempo de estadía en Buenos Aires: “Como podemos estar días, pueden ser meses que estemos en el Hospital”.

Posteriormente, indicó que gracias a la campaña y la ayuda de la comunidad jujeña viajarán este lunes 29 de septiembre por la noche, y el martes tendrán la primera consulta en el Hospital Garrahan.

“Mañana, cuando lleguemos, nos dirán si le harán una biopsia o va directo a cirugía, y en cuanto al procedimiento sabremos el tiempo de estadía en Buenos Aires”, puntualizó Florencia.