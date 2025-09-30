Jujuy recibe el Regional de Hockey Sub 16 este fin de semana

Del 2 al 5 de octubre, San Salvador de Jujuy recibe a grandes clubes de hockey femenino juvenil. La cancha de Suri Rugby Club será la sede del Campeonato Regional NOA Sub 16 D, organizado por la Confederación Argentina de Hockey junto con la Asociación Jujeña de Hockey. El evento reunirá equipos de Jujuy, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

El torneo promete partidos intensos y un ambiente festivo para toda la familia. La entrada será libre y gratuita , una oportunidad ideal para que los amantes del hockey y los vecinos disfruten de la competencia en vivo.

Zona B

San Pedro Hockey Club de Jujuy

Grand Bourg de Salta

Tucumán Rugby Club C

Santiago Lawn Tennis Club D de Santiago del Estero

Jujeños en los regionales

De forma simultánea, los campeonatos regionales A, B, C y E, que se disputarán en Salta y Tucumán.

Suri Rugby Club será parte del Regional B en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde comparte zona con Los Teros, Universitario Rugby Club B y Los Tarcos.

Por otro lado, San Martín y Herminio Arrieta de Libertador General San Martín disputarán el CRC E en Salta. Por otro lado, desde Libertador General San Martín habrá dos equipos en el CRC E en Salta. San Martín compartirá zona con Los Cachorros, Tigres Rugby Club C, Old Lions C y Tucumán Rugby B. Herminio Arrieta, por su lado, enfrentará a Jockey C, Old Lions B, Gimnasia y Tiro B, Popeye Béisbol Club C y San Isidro College.

Además, los árbitros pertenecientes a la Asociación Jujeña de Hockey impartirán justicia en:

Alejandro Passero - Coordinador de árbitros CRC D en Jujuy

Laura Avilés - CRC A y B en Tucumán

Nahuel Burgos - CRC A, B y C en Tucumán

Ignacio Olivera - CRC D en Jujuy

Alejandro Cáceres - CRC E en Salta

Helen Quinteros - CRC E en Salta

También llega el Sub 14

En el mes de noviembre, Jujuy será sede del Campeonato Regional de Clubes Sub 14 B con equipos de toda la región. Se trata de la categoría competitiva de menor edad, donde cientos de nenas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero dirán presente.