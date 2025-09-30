martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 12:31
Deportes.

Jujuy recibe el Regional de Hockey Sub 16 este fin de semana

Jujuy tendrá cuatro días de hockey sobre césped con equipos de todo el NOA. La entrada será gratuita y abierta

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El hockey regional llega a Jujuy (Foto de archivo: Seleccionado Sub 16)

El hockey regional llega a Jujuy (Foto de archivo: Seleccionado Sub 16)

El torneo promete partidos intensos y un ambiente festivo para toda la familia. La entrada será libre y gratuita, una oportunidad ideal para que los amantes del hockey y los vecinos disfruten de la competencia en vivo.

Los equipos

El campeonato está dividido en dos zonas:

Zona A

  • Villa Mitre de Tucumán
  • Jockey Club B de Tucumán
  • Tigres Rugby Club de Salta

Zona B

  • San Pedro Hockey Club de Jujuy
  • Grand Bourg de Salta
  • Tucumán Rugby Club C
  • Santiago Lawn Tennis Club D de Santiago del Estero

Jujeños en los regionales

De forma simultánea, los campeonatos regionales A, B, C y E, que se disputarán en Salta y Tucumán.

Suri Rugby Club será parte del Regional B en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde comparte zona con Los Teros, Universitario Rugby Club B y Los Tarcos.

Por otro lado, San Martín y Herminio Arrieta de Libertador General San Martín disputarán el CRC E en Salta. Por otro lado, desde Libertador General San Martín habrá dos equipos en el CRC E en Salta. San Martín compartirá zona con Los Cachorros, Tigres Rugby Club C, Old Lions C y Tucumán Rugby B. Herminio Arrieta, por su lado, enfrentará a Jockey C, Old Lions B, Gimnasia y Tiro B, Popeye Béisbol Club C y San Isidro College.

Además, los árbitros pertenecientes a la Asociación Jujeña de Hockey impartirán justicia en:

  • Alejandro Passero - Coordinador de árbitros CRC D en Jujuy
  • Laura Avilés - CRC A y B en Tucumán
  • Nahuel Burgos - CRC A, B y C en Tucumán
  • Ignacio Olivera - CRC D en Jujuy
  • Alejandro Cáceres - CRC E en Salta
  • Helen Quinteros - CRC E en Salta
Hockey (1)

También llega el Sub 14

En el mes de noviembre, Jujuy será sede del Campeonato Regional de Clubes Sub 14 B con equipos de toda la región. Se trata de la categoría competitiva de menor edad, donde cientos de nenas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero dirán presente.

Cinco heridos en Susques tras un impactante vuelco en Ruta Nacional 52

