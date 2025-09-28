domingo 28 de septiembre de 2025

28 de septiembre de 2025 - 13:35
Ilusión.

Marco Cuadri: un jujeño que hace historia en la preselección argentina de hockey

Marco Cuadri, arquero ledesmense de destacado desempeño, forma parte de la preselección argentina de hockey sobre césped, un logro que lo posiciona como una promesa del deporte nacional.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Marco Cuadri: un jujeño que hace historia en la preselección argentina de hockey sobre césped

Marco Cuadri: un jujeño que hace historia en la preselección argentina de hockey sobre césped

"Fue todo muy rápido para mí. La noticia de la convocatoria me llegó apenas unas semanas antes, así que prácticamente tuve que similar todo sobre la marcha", comentó Marco en una entrevista reciente. Para él, esta experiencia fue muy enriquecedora y estimulante, ya que siempre jugó al hockey desde chico y se viene preparando intensamente para oportunidades como esta.

BARILOCHE (6)
Marco Cuadri: un jujeño que hace historia en la preselección argentina de hockey sobre césped

El entusiasmo del jujeño

Marco se mostró entusiasmado con el futuro inmediato: "Hay muchísima expectativa. El año que viene tenemos un torneo en los Panamericanos y con los chicos formamos un grupo bastante unido". Esta unión y compromiso grupal son clave para afrontar competiciones internacionales donde la exigencia es cada vez mayor.

El proceso de preselección se constituye en una etapa fundamental para formar el equipo que representará a Argentina en las competencias futuras, reflejando el esfuerzo, dedicación y talento de jugadores como Marco Cuadri, quienes buscan alcanzar la elite del hockey mundial. Su convocatoria no solo pone en alto el nombre de Jujuy, sino que también abre una ventana para otros jóvenes deportistas de la región que sueñan con llegar a la selección nacional.

Marco, además de su habilidad en el arco, destaca por su compromiso y disciplina dentro y fuera de la cancha, y su participación en esta preselección es un paso firme hacia su crecimiento profesional en el hockey sobre césped nacional e internacional.

