El incendio en Lozano ya afectó a casi 300 hectáreas

El incendio provocado en el Cerro Azul, en Lozano , en un área cercana al Parque Provincial Potrero de Yala, ya consumió 290 hectáreas , según detallaron autoridades y técnicos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

En una reunión operativa presidida por la ministra María Inés Zigarán, se evaluó la situación y los posibles daños ambientales en el área afectada , y se dispuso reforzar el combate e iniciar las actuaciones administrativas para cumplir con la normativa legal vigente.

Se encuentra trabajando en el lugar una Cuadrilla de la Base Central, acompañada de baqueanos y lugareños que colaboran en los trabajos de contención del fuego. “El incendio está circunscripto y contenido, no extinguido” explicó Marcelo Torrico, director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales.

“Desde el momento en que tomamos conocimiento de la situación, el día 24 de septiembre, la ministra dispuso el arribo inmediato de combatientes de incendios forestales de la provincia que caminó durante 6 horas acompañado por un guía, y estuvieron trabajando todo el día 25 protegiendo los flancos para que el fuego no avance ”, detalló.

Intentaron hacer un recambio de personal en el helicóptero de la provincia. “Debido a las condiciones del viento, solo pudimos hacer un sobrevuelo para ver el estado del incendio que avanzaba erráticamente, y lo vigilamos a través de un monitoreo satelital”.

Torrico informó que este sábado una cuadrilla integrada por brigadistas de otras bases de la provincia trabajaron junto a 5 pobladores que tienen animales en la zona, y continuaron armando brechas cortafuego para que el incendio no prospere.

Marcelo Alba, jefe de la Base de El Brete, explicó que los brigadistas también desarrollaron un procedimiento denominado “contra fuego” para contener el incendio, es decir encendieron un fuego controlado en un sector monitoreado, para que una porción del fuego de “El Perdido” se conecte y una en esa parte y así poder contenerlo más fácilmente, técnica que dio resultados favorables y pudieron circunscribir ese sector.

Este domingo se encuentran trabajando brigadistas y bomberos de la Policía, que llegaron a través del helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), organismo que participa de los operativos que lleva adelante la provincia a través de la Coordinación Regional NOA.

La directora de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Malvina Quintana, informó que la superficie afectada si bien no se encuentra dentro del área protegida, sí es un ecosistema importante que ha sido dañado. “El Cerro Azul es un cordón montañoso importante que rodea al Parque Provincial Potrero de Yala, y actúa como una columna natural donde habitan miles de especies de animales y de plantas”.

“El Parque es zona núcleo de Reserva de Biósfera de las Yungas, y el pastizal de altura afectado es un ecosistema importante para especies protegidas que se encuentran amenazadas y que por eso mismo han sido declaradas Monumentos Naturales, como la taruca y el cóndor andino por ejemplo”.

Quintana anticipó además que este tipo de incendios provocan desplazamientos de fauna silvestre y daño a la flora nativa y a los bosques de la zona. “No solo evaluamos los posibles impactos que ya está generando el incendio, sino también los actos administrativos y legales que vamos a iniciar para hacer cumplir la normativa ambiental como corresponde ”.

“Es un daño ambiental importante, por el cual estamos realizando operativos en conjunto con los guardaparques del Parque Provincial Potrero de Yala, y con el equipo del Centro de Atención de la Fauna Silvestre, atentos a posibles desplazamientos y daños a la fauna silvestre”, dijo.

Las primeras pericias indican que el incendio se originó por la negligencia de un montañista. Autoridades ambientales recordaron que la sequía prolongada y las altas temperaturas facilitan la propagación de incendios forestales.

Según destacaron las autoridades provinciales, esta persona comenzó con la fogata para dar aviso de su ubicación luego de haberse extraviado en una zona de acceso restringido para la población en general. Finalmente pudo ser rescatado tras varias horas.