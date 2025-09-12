viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 10:54
Atención.

Alertan por alto riesgo de incendios en Jujuy y piden extremar cuidados

El Sistema de Alerta Temprana informó que la provincia atraviesa índices elevados de peligro de incendios. Las autoridades recordaron las medidas de prevención y habilitaron líneas de emergencia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Así se vieron los incendios en Jujuy (Foto de archivo)

Así se vieron los incendios en Jujuy (Foto de archivo)

El Ministerio de Seguridad de Jujuy emitió un alerta sobre el alto riesgo de incendios forestales y rurales en distintos puntos de la provincia. La advertencia tiene vigencia este 12 de septiembre de 2025 y se basa en los índices de peligro de fuego difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Monitoreo y vigilancia permanente

El Sistema de Alerta Temprana confirmó que se mantienen bajo vigilancia las zonas más expuestas a focos ígneos debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y presencia de vientos. Estas condiciones incrementan la amenaza de incendios en pastizales y áreas boscosas, lo que obliga a extremar las medidas de prevención.

Se recomendó a la población consultar diariamente el pronóstico oficial del SMN para conocer el estado del tiempo en cada localidad y seguir las actualizaciones de riesgo que se publican en el sitio web oficial del organismo.

Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy
Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy

Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy

Recomendaciones para prevenir incendios

Las autoridades recordaron una serie de medidas básicas para evitar situaciones de riesgo:

  • No encender fuego debajo de los árboles ni en zonas con vegetación seca.
  • Evitar arrojar colillas de cigarrillos o fósforos en el suelo.
  • Retirar los residuos del lugar, ya que elementos como vidrios o latas pueden actuar como lupa y generar focos de calor.

Además, se destacó la importancia de dar aviso inmediato ante cualquier columna de humo o principio de incendio para que los equipos de emergencia actúen con rapidez.

Líneas de emergencia disponibles

Defensa Civil recordó que está habilitada la línea gratuita 103 para reportar incendios en cualquier punto de la provincia. También se pueden realizar denuncias y pedidos de auxilio a los teléfonos fijos 388-4223272 y 388-4231368, o al número de WhatsApp 388-4459916.

