Todo listo para la Pintada 2025: cortes en Ciudad Cultural y detalles para este sábado

Ya se palpita el inicio de la FNE 2025, y este sábado la Pintada Estudiantil dará el puntapié inicial de la 74° edición que se desarrollará hasta el 27 de septiembre. En la jornada de este viernes ultiman detalles y restringen el tránsito en Ciudad Cultural.

Operativo especial de tránsito este viernes en Ciudad Cultural Este viernes 12 de septiembre se realiza un operativo especial de tránsito en Ciudad Cultural por la Pintada Estudiantil de la FNE 2025. La Dirección de Tránsito y Transporte confirmó que la medida contempla la restricción del tránsito vehicular sobre la Avenida de los Estudiantes Jujeños, donde se dividirán las zonas que serán utilizadas para el evento.

La medida será entre las 8 y las 17 horas, y el objetivo es garantizar el normal desarrollo de la jornada de demarcación de la zona de competencia de la Pintada. Cabe destacar que no habrá modificaciones en los recorridos del transporte urbano de pasajeros.

ciudad cultural pintada Cómo será la Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural La Pintada Estudiantil se realizará el próximo sábado 13 de septiembre a las 9:30 horas en el predio de Alto Padilla en San Salvador de Jujuy.

Esta actividad será la antesala de la Elección Capital que se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre también en Ciudad Cultural, donde se conocerá a la sucesora de Manuela Sánchez de Bustamante por el departamento Dr. Manuel Belgrano. image La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural

Elección Representante Capital - Ciudad Cultural Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile grupo A en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural

Desfile grupo B en Ciudad Cultural Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural. Embed - ARRANCARON LOS PREPARATIVOS PARA PINTADA 2025

