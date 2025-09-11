Encontraron muertos al hombre y al nene de 3 años que eran buscados en Córdoba

Conmoción en Córdoba.

La provincia de Córdoba vive horas de conmoción tras la confirmación de la muerte de Cristian Sergio Fink (37) y su hijo Álvaro Fink Olariaga (3), quienes se encontraban desaparecidos desde la tarde del 10 de septiembre en Capilla del Monte.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los cuerpos fueron encontrados este jueves por la tarde en las profundidades del Dique El Cajón, enganchados entre ramas a varios metros de profundidad. El hallazgo fue realizado por personal del DUAR y de la Policía provincial, luego de un intenso operativo que incluyó buzos, drones, perros rastreadores y más de 100 efectivos de distintas fuerzas.

Cómo fue la búsqueda Cristian y su hijo habían salido a pasear con el objetivo de “tirar piedras al río”, una actividad que solían compartir. Al no regresar a su casa, la familia inició una búsqueda por la zona del río Calabalumba. Horas después hallaron el auto del hombre, un Chevrolet Aveo gris, estacionado a unos 600 metros del balneario Águila Blanca, con las llaves colocadas y sin signos de violencia.

image El hallazgo del vehículo activó un operativo de búsqueda oficial, que se extendió durante toda la noche y el día siguiente. Los equipos recorrieron márgenes del lago, edificaciones cercanas y zonas de difícil acceso en el terreno serrano hasta llegar a la trágica localización. Investigación en curso La Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo del doctor Nelson Lingua, se encuentra investigando el caso. Según trascendió, la primera hipótesis es que el niño podría haber quedado atrapado en el agua y que su padre se arrojó para intentar rescatarlo, aunque este escenario todavía no fue confirmado oficialmente. El presidente de Vialidad de Córdoba, Hugo Ponce, pidió prudencia y respeto hacia los familiares: “Se trata de un episodio muy doloroso para toda la comunidad de Capilla del Monte, por lo que solicitamos paciencia mientras se completan las pericias”.

