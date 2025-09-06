sábado 06 de septiembre de 2025

6 de septiembre de 2025 - 19:21
¡Felicidades!

Vélez campeón de la Supercopa Argentina: venció 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero

Vélez sumó un nuevo título tras ganarle 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero con un doblete de Jano Gordon. El fortín obtuvo el segundo título en el año.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Vélez campeón de la Supercopa Argentina

Vélez campeón de la Supercopa Argentina

Vélez campeón de la Supercopa Argentina

Vélez campeón de la Supercopa Argentina

Vélez es el campeón de la Supercopa Argentina. En la final, le ganó 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y sumó su segundo título en el año, tras haber conseguido la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata.

La figura del partido fue Jano Gordon quien convirtió un doblete de cabeza, luego de dos tiros libres lanzados por Maher Carrizo. De esta manera, el Fortín logró la revancha ante el Ferroviario, que le había ganado la final de la Copa Argentina en 2024 y obtuvo el trofeo número 19 en su historia.

Resumen de Vélez campeón

El primer tiempo mostró un desarrollo parejo, con oportunidades para ambos conjuntos. Vélez tuvo su chance más clara con un cabezazo de Braian Romero, que el arquero Alan Aguerre logró enviar al córner, mientras que Matías Godoy estuvo a punto de abrir el marcador para Central Córdoba tras un remate que dio en el palo. El encuentro también tuvo momentos de polémica, con un penal reclamado por Central Córdoba que el árbitro y el VAR no consideraron punible.

image

En el segundo tiempo, los cambios tácticos fueron determinantes. Vélez reforzó su ofensiva con el ingreso de Manuel Lanzini, Matías Pellegrini y Michael Santos, mientras que Central Córdoba realizó ajustes con Iván Pillud, Juan Pablo Pignani y Diego Barrera. La apertura del marcador llegó rápidamente: a los 4 minutos, Jano Gordón convirtió el 1-0 y, con ello, comenzó a inclinar la balanza a favor del Fortín. A los 40 minutos, el propio Gordón cerró el partido con el segundo gol, definiendo la final a favor de su equipo.

Vélez se destacó por su solidez defensiva y la capacidad de aprovechar las oportunidades claves, mientras que Central Córdoba intentó generar peligro con ataques rápidos y jugadas de pelota parada, pero no logró vulnerar la resistencia del Fortín.

El historial de la Supercopa Argentina

  1. River 3 (2017, 2019 y 2023)
  2. Boca 2 (2018 y 2022)
  3. Vélez 2 (2013 y 2024)
  4. Arsenal 1 (2012)
  5. Huracán 1 (2014)
  6. San Lorenzo (2015)
  7. Lanús (2016)

