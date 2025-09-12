Así están las rutas este viernes 12 de septiembre: peregrinos, cortes, desvíos y choques

Fe. Precaución en rutas de Jujuy por peregrinos rumbo al Milagro en Salta

Atención. Hay más de 15 mil peregrinos en las rutas del Norte: extremar las medidas de precaución

El Paso de Jama fue habilitado el pasado miércoles, después de permanecer cerrado por condiciones meteorológicas adversas, el Paso de Jama volvió a habilitarse para el tránsito internacional entre Argentina y Chile.

RN 52 altura KM 185 AL 187

Estado de transitabilidad: con máxima precaución acumulación de arena sobre la calzada

Peregrino en las rutas de Jujuy

RN 9 - desde Reyes hasta el Carmen

Sentido: Norte-.Sur

Estado de transitabilidad: con máxima precaución

Razón: peregrinos se encuentran recorriendo por banquina de RN 9 a pie

RN 9 -desde Camping Dique Las Cienaga hacia provincia de Salta

Sentido: Norte-.Sur

Estado de transitabilidad: con máxima precaución

Razón: peregrinos se encuentran recorriendo por banquina de RN 9 a pie

señor del milagro - peregrinos (2)

Tramo RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro De Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34 Cortes por obras en la rutas nacional 34 Tramo 1188 al 1190 de la RN 34

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: desvío de transito permanente

* Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6

Tramo RN 34 KM 1158 - intersección con RP 61- Manantiales

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

MOTIVO: desvío vehicular por obra en autopista Ruta Nacional 34 desde día 07 al 31 de agosto

* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvió hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.

* Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este-oeste, que se dirijan al S

RN 34 KM 1158 Estado de las rutas EN TRAMO RN 34 KM 1158 EN INTERSECCIÓN CON RP 61- ALT. LOC. MANANTIALES

Ruta Provincial Nº 4, intersección Airampo y Escuela N°190 Macedonio Graz

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: corte total con desvío RN 9 por barrio Los Molinos

MOTIVO: trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la prov.

Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente; se les recomienda circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial que realizan regulación de tránsito en el sector.

Cortes en el arroyo Huaico Grande Cortes en el arroyo Huaico Grande

En un mes y medio estará listo el nuevo puente del barrio Huaico

Se llevan a cabo obras de infraestructura en puente ubicado en el barrio Huaico de San Salvador de Jujuy y dentro de 45 días las tareas finalizarán.

En ese marco, el gobernador Carlos Sadir asistió al lugar acompañado por el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; el presidente de Vialidad de la Provincia, Hugo Ponce; y el ingeniero Raúl Ulloa de la empresa JUMI SRL, encargada de la obra.

Durante la visita, el Mandatario provincial saludó a los trabajadores y dialogó con los funcionarios sobre los avances en la zona. En ese marco, Stanic explicó que el proyecto está incluido en el Plan Provincial de Repavimentación “Jujuy Construye”, siendo la tercera intervención sobre la Ruta Provincial N° 4, después de los trabajos realizados en Yala y en Reyes.

“Hoy es un día muy importante porque vamos a montar las vigas, este procedimiento le da forma al puente. En un mes y medio vamos a terminar con la obra”, adelantó el ministro.

Las obras en el puente de Huaico tardarán entre 2 y 3 meses (4) Obras en el puente del barrio Huaico.

Transitable con precaución