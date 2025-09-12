viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 12:33
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 12 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, viernes 12 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 12 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 6336 - (36 - La manteca)

Los números ganadores:

  1. 6336
  2. 2353
  3. 9552
  4. 3139
  5. 4363
  6. 1930
  7. 6596
  8. 2775
  9. 8053
  10. 9432
  11. 0984
  12. 4777
  13. 6738
  14. 0605
  15. 6485
  16. 5112
  17. 2275
  18. 0939
  19. 0950
  20. 8049

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

