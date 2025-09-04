En las últimas horas del miércoles un incendio se originó en Humahuaca, a la vera de la Ruta 79 que une esa ciudad con Coctaca, que obligó a los servicios de bomberos y a especialistas de Incendios Forestales a trabajar para extinguirlo.

El incendio en los pastizales amenazó por la gran pastura que hay en la zona. “Debido a la propagación que se realizó hacia lo que sería Churque, ahí tomamos en envergadura el fuego y fue necesario por eso el corte momentáneo de la Ruta 79”, explicó Ariel Mamani.

El Director Provincial de Emergencias agregó que, tras dos horas de combate, se logró dominar el fuego y extinguirlo totalmente. “Era más o menos una cuadra, había un peligro de propagación hacia una vivienda, por eso se intervino, pero no llegó”.

Humahuaca en alerta Ponderó que el trabajó se hizo mancomunadamente con bomberos voluntarios, de la policía y personal de Incendios Forestales. “Se logró el objetivo”, dijo y aclaró que analizan las causas del fuego, pero confirmó que “es antrópica”, es decir que tiene su origen en la acción del ser humano.

“Volver a recomendar y llamar a la reflexión sobre la prohibición de prender fuego si estoy en un lugar de pastura y vegetación”, dijo Mamaní y lamentó que más allá de las recomendaciones, “se ve que continúan haciendo esta mala práctica”. “Volver a recomendar porque este era un lugar descampado y había dos focos de fuego. Quiere decir que el inicio fue simultáneo y tiene que haber intervenido la mano del hombre”, explicó. “No se logró identificar a la persona, tampoco gente del lugar mencionó nada, pero es un hecho antrópico”, subrayó. El incendió en Humahuaca fue originado por la mano del hombre El incendió en Humahuaca fue originado por la mano del hombre Prevención y advertencias por incendios forestales Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático pidieron a la población evitar cualquier tipo de quema: ya sea de basura, pastizales, restos agrícolas o fogatas recreativas. También se recomienda no arrojar colillas de cigarrillo en caminos, pastizales o zonas naturales. NO hagas fogatas.

NO quemes restos de poda ni residuos.

NO arrojes colillas de cigarrillos en la vía pública.

NO tires basura en lugares no habilitados.

Si ves humo, fuego o conductas negligentes, comunicate de inmediato al (0388) 4271971 o al 911.

Cuidar los bosques es cuidar la vida. Evitemos tragedias, actuemos con responsabilidad.

