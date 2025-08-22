viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 07:12
Entre Lozano y Humahuaca no hay servicio de luz este viernes 22 de agosto: cuándo se restablece

EJESA informó los motivos por los que entre Lozano y Humahuaca no hay servicio de energía. También anunciaron cuándo podría regresar la luz.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Alrededor de las 6 de la mañana de este viernes 22 de agosto, EJESA informó que el Alimentador Quebrada quedó fuera de servicio, afectando el suministro eléctrico entre Lozano y Humahuaca. Se estima que la restitución del servicio de energía, sea aproximadamente dentro de 90 mininutos.

Qué dice EJESA sobre el corte de luz: zonas afectadas y cuándo se restablece

Minutos antes de las 6 de la mañana de este viernes 22 de agosto, EJESA informó que el Alimentador Quebrada salió de servicio, dejando sin suministro eléctrico a las localidades comprendidas entre Lozano y Humahuaca.

De inmediato, personal técnico y cuadrillas de emergencias se trasladaron a la zona para identificar la falla y comenzar con los trabajos correspondientes. Además, aseguraron que en la zona próxima a llegar a León, los trabajos implican tareas en altura manual porque es "imposible el acceso de grúas o equipamiento complementario".

De ese modo, pasadas las 6.30, la empresa comunicó que los equipos lograron detectar el inconveniente y dieron inicio a las tareas de reparación. Sin embargo, advirtieron que, "por la estructura de Media Tensión y la complejidad de los arreglos, el restablecimiento del servicio demandará aproximadamente 90 minutos".

