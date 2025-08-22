Entre Lozano y Humahuaca no hay servicio de luz este viernes 22 de agosto: cuándo se restablece

Corte de luz en León

Alrededor de las 6 de la mañana de este viernes 22 de agosto, EJESA informó que el Alimentador Quebrada quedó fuera de servicio, afectando el suministro eléctrico entre Lozano y Humahuaca. Se estima que la restitución del servicio de energía, sea aproximadamente dentro de 90 mininutos.

Qué dice EJESA sobre el corte de luz: zonas afectadas y cuándo se restablece Minutos antes de las 6 de la mañana de este viernes 22 de agosto, EJESA informó que el Alimentador Quebrada salió de servicio, dejando sin suministro eléctrico a las localidades comprendidas entre Lozano y Humahuaca.

De inmediato, personal técnico y cuadrillas de emergencias se trasladaron a la zona para identificar la falla y comenzar con los trabajos correspondientes. Además, aseguraron que en la zona próxima a llegar a León, los trabajos implican tareas en altura manual porque es "imposible el acceso de grúas o equipamiento complementario".

De ese modo, pasadas las 6.30, la empresa comunicó que los equipos lograron detectar el inconveniente y dieron inicio a las tareas de reparación. Sin embargo, advirtieron que, "por la estructura de Media Tensión y la complejidad de los arreglos, el restablecimiento del servicio demandará aproximadamente 90 minutos".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.