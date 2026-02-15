San Pedro: intentó colgarse del servicio de luz y terminó internado

San Pedro: un hombre sufrió una fuerte descarga eléctrica al intentar conectarse a la luz y fue internado

Un hombre de 32 años , conocido como “El Chino” Escalante , permanece internado en estado crítico tras recibir una descarga eléctrica en San Pedro de Jujuy . El hecho ocurrió en el barrio La Merced , en la zona de Batalla de Cepeda y avenida Libertad .

De acuerdo con la información inicial, el episodio se registró el viernes alrededor de las 19 . En ese momento, el hombre habría intentado conectarse de manera clandestina al tendido eléctrico y terminó electrocutado.

Un video que se viralizó en redes muestra el momento en el que familiares y vecinos, junto con la policía, lo bajan de un poste donde había quedado suspendido. Minutos después, personal de emergencias lo asistió en el lugar .

El servicio de emergencias SAME lo trasladó al Hospital Guillermo C. Paterson, donde quedó internado. Según se informó, su estado es reservado.

Intervención del 911 y qué se sabe hasta ahora

La situación se conoció a partir de un aviso al 911, que alertó sobre una persona que estaba recibiendo descargas en un poste de alumbrado público. Al llegar, se constató lo ocurrido y se coordinó el rescate con ayuda de vecinos.

Por estas horas, se intenta establecer con precisión cómo se produjo el contacto con la electricidad y en qué condiciones se encontraba el lugar al momento del hecho.