domingo 15 de febrero de 2026

15 de febrero de 2026 - 13:31
Interior.

San Pedro: intentó colgarse del servicio de luz y terminó internado

El hombre fue rescatado de un poste y trasladado al hospital Guillermo C. Paterson el pasado viernes en el barrio La Merced de San Pedro.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un hombre de 32 años, conocido como “El Chino” Escalante, permanece internado en estado crítico tras recibir una descarga eléctrica en San Pedro de Jujuy. El hecho ocurrió en el barrio La Merced, en la zona de Batalla de Cepeda y avenida Libertad.

De acuerdo con la información inicial, el episodio se registró el viernes alrededor de las 19. En ese momento, el hombre habría intentado conectarse de manera clandestina al tendido eléctrico y terminó electrocutado.

Imágenes sensibles

Un video que se viralizó en redes muestra el momento en el que familiares y vecinos, junto con la policía, lo bajan de un poste donde había quedado suspendido. Minutos después, personal de emergencias lo asistió en el lugar.

El servicio de emergencias SAME lo trasladó al Hospital Guillermo C. Paterson, donde quedó internado. Según se informó, su estado es reservado.

Intervención del 911 y qué se sabe hasta ahora

La situación se conoció a partir de un aviso al 911, que alertó sobre una persona que estaba recibiendo descargas en un poste de alumbrado público. Al llegar, se constató lo ocurrido y se coordinó el rescate con ayuda de vecinos.

Por estas horas, se intenta establecer con precisión cómo se produjo el contacto con la electricidad y en qué condiciones se encontraba el lugar al momento del hecho.

