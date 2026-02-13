Monterrico: perdió el control de su auto en Ruta 42 y terminó dentro de una zanja

Un siniestro vial se registró en la madrugada de este viernes en la Ruta 42, en la localidad de Monterrico, a la altura del acceso al barrio La Caravana. Un Volkswagen Gol terminó dentro de una zanja de desagüe tras salirse de la calzada por motivos que todavía se investigan.

Según la información disponible, el conductor perdió el control del vehículo y el auto se fue hacia un costado del camino hasta caer en el zanjón ubicado junto a la ruta. El impacto provocó daños en el rodado, pero no hubo consecuencias graves para quienes viajaban.

Un auto cayó a una zanja Tras el choque, llegaron al lugar efectivos policiales y servicios de emergencia para asistir a los ocupantes y organizar el procedimiento de seguridad en la zona. También se trabajó para coordinar el retiro del vehículo desde la zanja.

A pesar de lo ocurrido, las personas que iban en el auto presentaron heridas leves y se encuentran fuera de peligro, de acuerdo al reporte preliminar.

Por estas horas, se busca establecer qué originó el despiste. Si bien no hay confirmaciones oficiales, se analiza si influyeron las condiciones del camino o algún descuido al volante.

