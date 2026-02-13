viernes 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 - 16:07
Siniestros.

Monterrico: perdió el control de su auto en Ruta 42 y terminó dentro de una zanja

Este viernes por la madrugada en Monterrico, un conductor perdió el control de su auto y terminó dentro de una zanja. Los ocupantes sufrieron heridas leves.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
Según la información disponible, el conductor perdió el control del vehículo y el auto se fue hacia un costado del camino hasta caer en el zanjón ubicado junto a la ruta. El impacto provocó daños en el rodado, pero no hubo consecuencias graves para quienes viajaban.

Un auto cayó a una zanja

Tras el choque, llegaron al lugar efectivos policiales y servicios de emergencia para asistir a los ocupantes y organizar el procedimiento de seguridad en la zona. También se trabajó para coordinar el retiro del vehículo desde la zanja.

A pesar de lo ocurrido, las personas que iban en el auto presentaron heridas leves y se encuentran fuera de peligro, de acuerdo al reporte preliminar.

Por estas horas, se busca establecer qué originó el despiste. Si bien no hay confirmaciones oficiales, se analiza si influyeron las condiciones del camino o algún descuido al volante.

