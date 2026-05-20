Se desprendió un carro, chocó un camión y casi fue tragedia en Caimancito

Un carro que se desprendió de una camioneta fue impactado por un camión de carga sobre Ruta Nacional 34, a pocos metros del ingreso a Caimancito. El hecho ocurrió en la noche del martes y, pese al fuerte impacto, no se registraron personas heridas.
Un carro se desprendió y chocó contra un camión
El siniestro ocurrió poco antes de las 21 horas, sobre Ruta Nacional 34, aproximadamente a 300 metros del ingreso a la localidad de Caimancito.
Según la información oficial, un acoplado de mediana estructura se desprendió de un vehículo de una camioneta y quedó sin control sobre la calzada.
accidente Ruta 34 Caimancito
En ese momento, un camión de carga que circulaba por el sector terminó impactando contra el carro. Pese a las maniobras realizadas por el chofer, no logró evitar la colisión.
Tras el choque, el camión quedó varado en plena ruta. Tal cual detallaron, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales.
