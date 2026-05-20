miércoles 20 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de mayo de 2026 - 12:32
Jujuy.

Jujuy busca acelerar investigaciones y sanciones contra los delitos ambientales

El Ministerio de Ambiente y el MPA acordaron una agenda conjunta para fortalecer controles, denuncias y el seguimiento de delitos ambientales.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ambiente y el MPA coordinarán acciones contra delitos ambientales &nbsp;

Ambiente y el MPA coordinarán acciones contra delitos ambientales

 

Ambiente y el MPA coordinarán acciones contra delitos ambientales &nbsp;

Ambiente y el MPA coordinarán acciones contra delitos ambientales

 

Lee además
personas desaparecidas en argentina: hubo mas de 100 mil denuncias en 10 anos y crecen los casos ligados a delitos
País.

Personas desaparecidas en Argentina: hubo más de 100 mil denuncias en 10 años y crecen los casos ligados a delitos
Concejo Deliberante y Municipalidad de San Salvador de Jujuy La comisión de Obras Públicas recibió a la Directora de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de la ciudad para realizar un trabajo en conjunto sobre la posibilidad de crear un protocolo para el nombramiento de calles en diferentes sectores de la ciudad.
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: buscan crear un sistema de protocolo para nombrar calles y espacios verdes

La articulación apunta a dar respuestas más firmes ante denuncias ambientales, garantizar el avance de las causas y evitar que hechos que generan daño sobre el ambiente queden sin investigación o sin consecuencias judiciales.

Reunion con ambiente
Ambiente y el MPA coordinarán acciones contra delitos ambientales

Ambiente y el MPA coordinarán acciones contra delitos ambientales

Acciones coordinadas contra delitos ambientales

Durante el encuentro, el Ministerio de Ambiente ratificó que continuará profundizando las tareas de control, fiscalización y presentación de denuncias frente a infracciones y delitos que afecten los recursos naturales, la biodiversidad y la salud de las comunidades.

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación reafirmó su compromiso de fortalecer el seguimiento de las investigaciones y avanzar en mecanismos que permitan dar mayor rapidez y eficacia a las causas vinculadas con daño ambiental.

Ambos organismos coincidieron en la necesidad de consolidar procedimientos específicos de actuación conjunta para mejorar la comunicación entre las áreas técnicas y judiciales.

Pericias, evidencia y seguimiento de causas

Uno de los puntos centrales de la agenda será optimizar el trabajo vinculado a informes periciales, recolección de evidencia y seguimiento de expedientes.

La intención es que las actuaciones ambientales cuenten con respaldo técnico sólido y herramientas judiciales más ágiles, para avanzar sobre hechos que generan preocupación social y ambiental en distintos puntos de Jujuy.

Palma Sola: decomisaron 20 quirquinchos que estaban en manos de cazadores
Palma Sola: decomisaron 20 quirquinchos que estaban en manos de cazadores

Palma Sola: decomisaron 20 quirquinchos que estaban en manos de cazadores

Qué problemáticas se abordaron

Entre las principales problemáticas ambientales tratadas durante la reunión se destacaron:

  • Microbasurales y basurales ilegales.
  • Caza furtiva de vicuñas.
  • Quemas ilegales.
  • Incendios de vegetación provocados intencionalmente.
  • Infracciones vinculadas al control forestal.

Estos temas forman parte de las situaciones que el Gobierno provincial y el MPA buscarán abordar con mayor coordinación institucional.

Capacitación y Ley Yolanda

Además, se acordó avanzar con instancias de capacitación vinculadas a la Ley Yolanda, destinadas a asesores legales y referentes ambientales de organismos provinciales y municipales.

Desde ambos organismos señalaron que la formación ambiental dentro del Estado resulta clave para fortalecer la prevención, mejorar la investigación y avanzar en la sanción de delitos ecológicos.

Protección del patrimonio natural

La agenda conjunta entre Ambiente y el MPA busca consolidar un esquema de intervención más firme frente a los delitos ambientales.

El objetivo es reforzar la protección del patrimonio natural de Jujuy y garantizar respuestas institucionales concretas ante hechos que afecten el ambiente y la calidad de vida de las comunidades.

Qué es la Ley Yolanda

La Ley Yolanda es una norma nacional argentina que establece la capacitación obligatoria en ambiente y desarrollo sostenible para todas las personas que trabajan en la función pública, en los tres poderes del Estado.

Su nombre homenajea a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina.

El objetivo de la ley es que funcionarios, equipos técnicos y trabajadores del Estado incorporen una mirada ambiental en la toma de decisiones, la planificación de políticas públicas y la gestión cotidiana.

En el caso de Jujuy, aplicar capacitaciones vinculadas a la Ley Yolanda permite fortalecer la prevención, investigación y sanción de delitos ambientales, como basurales ilegales, quemas, incendios intencionales, caza furtiva o infracciones forestales.

Lo que tenés que saber

  • El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy y el Ministerio Público de la Acusación acordaron una agenda conjunta para fortalecer la investigación y persecución de delitos ambientales en la provincia.
  • Buscan dar respuestas más firmes a denuncias, garantizar el avance de las causas y evitar que hechos con daño ambiental queden sin investigación o sin consecuencias judiciales.
  • La coordinación incluye mejorar pericias, recolección de evidencia y seguimiento de expedientes, y abordar problemáticas como microbasurales, caza furtiva de vicuñas, quemas ilegales, incendios intencionales e infracciones forestales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Personas desaparecidas en Argentina: hubo más de 100 mil denuncias en 10 años y crecen los casos ligados a delitos

San Salvador de Jujuy: buscan crear un sistema de protocolo para nombrar calles y espacios verdes

Se desprendió un carro, chocó un camión y casi fue tragedia en Caimancito

Convocan a una gran juntada para intercambiar figuritas del Mundial en Jujuy

Inteligencia artificial: el desafío de capacitarse para usarla mejor en Jujuy

Lo que se lee ahora
Crisis en Bolivia. video
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Crisis en Bolivia. video
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Villa Las Pirquitas, un pueblo que pertenece al departamento de Fray Mamerto Esquiú. video
País.

El pueblo rural de Catamarca que es ideal para unas vacaciones de descanso

Choque en cadena en barrio Sargento Cabral: varios autos involucrados video
Jujuy.

Choque en cadena en barrio Sargento Cabral: varios autos involucrados

Murió un hombre de 81 años que fue atacado en la Vieja Terminal.
Jujuy.

Murió un hombre de 81 años que fue atacado en la Vieja Terminal

Hinchada del Lobo.
Salta.

Gimnasia de Jujuy: habilitaron la venta de entradas para el clásico ante Gimnasia y Tiro

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel