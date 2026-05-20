Jujuy busca acelerar investigaciones y sanciones contra los delitos ambientales

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy y el Ministerio Público de la Acusación - MPA - acordaron una agenda de trabajo conjunta para fortalecer la investigación y persecución de delitos ambientales en la provincia. La reunión estuvo encabezada por el ministro Leandro Álvarez y el procurador general Alejandro Bossatti, junto a equipos técnicos y legales de ambos organismos.

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La articulación apunta a dar respuestas más firmes ante denuncias ambientales , garantizar el avance de las causas y evitar que hechos que generan daño sobre el ambiente queden sin investigación o sin consecuencias judiciales.

Durante el encuentro, el Ministerio de Ambiente ratificó que continuará profundizando las tareas de control, fiscalización y presentación de denuncias frente a infracciones y delitos que afecten los recursos naturales, la biodiversidad y la salud de las comunidades.

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación reafirmó su compromiso de fortalecer el seguimiento de las investigaciones y avanzar en mecanismos que permitan dar mayor rapidez y eficacia a las causas vinculadas con daño ambiental.

Ambos organismos coincidieron en la necesidad de consolidar procedimientos específicos de actuación conjunta para mejorar la comunicación entre las áreas técnicas y judiciales.

Pericias, evidencia y seguimiento de causas

Uno de los puntos centrales de la agenda será optimizar el trabajo vinculado a informes periciales, recolección de evidencia y seguimiento de expedientes.

La intención es que las actuaciones ambientales cuenten con respaldo técnico sólido y herramientas judiciales más ágiles, para avanzar sobre hechos que generan preocupación social y ambiental en distintos puntos de Jujuy.

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Qué problemáticas se abordaron

Entre las principales problemáticas ambientales tratadas durante la reunión se destacaron:

Microbasurales y basurales ilegales.

Caza furtiva de vicuñas.

Quemas ilegales.

Incendios de vegetación provocados intencionalmente.

Infracciones vinculadas al control forestal.

Estos temas forman parte de las situaciones que el Gobierno provincial y el MPA buscarán abordar con mayor coordinación institucional.

Capacitación y Ley Yolanda

Además, se acordó avanzar con instancias de capacitación vinculadas a la Ley Yolanda, destinadas a asesores legales y referentes ambientales de organismos provinciales y municipales.

Desde ambos organismos señalaron que la formación ambiental dentro del Estado resulta clave para fortalecer la prevención, mejorar la investigación y avanzar en la sanción de delitos ecológicos.

Protección del patrimonio natural

La agenda conjunta entre Ambiente y el MPA busca consolidar un esquema de intervención más firme frente a los delitos ambientales.

El objetivo es reforzar la protección del patrimonio natural de Jujuy y garantizar respuestas institucionales concretas ante hechos que afecten el ambiente y la calidad de vida de las comunidades.

Qué es la Ley Yolanda

La Ley Yolanda es una norma nacional argentina que establece la capacitación obligatoria en ambiente y desarrollo sostenible para todas las personas que trabajan en la función pública, en los tres poderes del Estado.

Su nombre homenajea a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina.

El objetivo de la ley es que funcionarios, equipos técnicos y trabajadores del Estado incorporen una mirada ambiental en la toma de decisiones, la planificación de políticas públicas y la gestión cotidiana.

En el caso de Jujuy, aplicar capacitaciones vinculadas a la Ley Yolanda permite fortalecer la prevención, investigación y sanción de delitos ambientales, como basurales ilegales, quemas, incendios intencionales, caza furtiva o infracciones forestales.

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