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20 de mayo de 2026 - 09:41
Jujuy.

Bomberos de Monterrico rescataron a un gato que llevaba más de 5 días atrapado

El hecho ocurrió en loteo Alfaro de Monterrico, donde vecinos alertaron que el animal llevaba más de 5 días atrapado en la copa del árbol.

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El hecho ocurrió durante la tarde del martes, cuando residentes del sector dieron aviso sobre la situación del felino. De inmediato, el Móvil N° 4 de Bomberos Voluntarios se trasladó hasta el lugar para intervenir.

Rescataron un Gato Naranjoso

Rescataron un Gato Naranjoso

El rescate del “Gato Naranja”

Al llegar, los bomberos constataron que el gato permanecía en lo alto del árbol, sin posibilidad de descender solo. Tras organizar el operativo, lograron subir y rescatarlo de manera segura.

El procedimiento terminó con éxito y sin inconvenientes. El “michi” fue bajado sano y salvo, ante la mirada de los vecinos que siguieron de cerca el rescate.

Un operativo con final feliz

El episodio generó ternura entre los vecinos y rápidamente se transformó en una de esas historias simples que arrancan una sonrisa: un gato en problemas, una comunidad atenta y bomberos dispuestos a ayudar.

Embed - RESCATARON A GATO QUE NO PODÍA BAJAR DE UN ÁRBOL

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