Captaron en Mendoza a un gato andino, uno de los felinos más raros del mundo

Un registro reciente sorprendió a especialistas y amantes de la fauna: cámaras trampa captaron la presencia de un gato andino en Malargüe, Mendoza, en inmediaciones del Área Natural Protegida La Payunia.
Las imágenes fueron obtenidas en el marco del trabajo de monitoreo de WCS Argentina (Wildlife Conservation Society), organización que utiliza este tipo de dispositivos para relevar especies difíciles de observar en forma directa.
Un hallazgo poco frecuente en Malargüe
El registro se realizó en Malargüe, cerca del Área Natural Protegida La Payunia, a través de cámaras trampa instaladas por WCS Argentina. Especialistas advierten que quedarían menos de 2.200 ejemplares en todo el continente.
El gato andino es uno de los animales más amenazados y esquivos de Sudamérica. Cada nuevo avistamiento suma datos clave para su conservación y para comprender mejor su distribución en zonas de alta montaña.
Por qué el gato andino es tan difícil de ver
El gato andino es considerado uno de los felinos más esquivos del planeta. Habita ambientes hostiles de montaña, con baja densidad poblacional, lo que vuelve excepcional cualquier registro audiovisual.
Según especialistas citados en el informe, se estima que quedan menos de 2.200 ejemplares en todo el continente, por lo que cada aparición registrada permite sumar información relevante sobre su comportamiento, hábitat y amenazas.
Un registro clave para la conservación
Desde el ámbito científico y de conservación remarcan que estas imágenes aportan datos valiosos para fortalecer estrategias de protección de la especie y del ecosistema en el que vive.
Además, el registro en esta zona de Mendoza refuerza la importancia de las áreas protegidas y del monitoreo sostenido con tecnología, como las cámaras trampa.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.