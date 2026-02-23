lunes 23 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de febrero de 2026 - 16:54
Mascota.

Emotivo rescate de un gato que quedó atrapado en el motor de un auto en Monterrico

Tras más de una hora de trabajo, los bomberos voluntarios lograron liberar al animal y devolverlo a sus dueños.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Rescate de un gato.

Rescate de un gato.

Un gato que se encontraba atrapado en el motor de un automóvil fue rescatado este sábado por la noche por personal de los Bomberos Voluntarios de Monterrico, en el barrio 12 de Octubre. El operativo se realizó luego del llamado de una vecina que alertó sobre la presencia del felino dentro del vehículo desde hacía varias horas.

Lee además
Los mejores consejos para mantener a los felinos lejos de las macetas y cuidar su salud.
Hogar.

Tres trucos infalibles para que tu gato no se acerque a las plantas de la casa
recibi el ano nuevo con marcelo ponce y el gato garcia en radio fiesta
Programa especial.

Recibí el año nuevo con Marcelo Ponce y el Gato García en Radio Fiesta

El hecho ocurrió alrededor de las 21:20, cuando la señora Condori M. se comunicó con el cuartel para solicitar ayuda. Según relató, el animal se había metido en la parte inferior del motor y no lograban sacarlo por sus propios medios.

WhatsApp Video 2026-02-23 at 14.57.54 (1)

Ante la situación, se dirigió al lugar el móvil N° 06 con personal de bomberos. Al llegar, constataron que el felino estaba en la parte baja del motor, por lo que fue necesario levantar el vehículo con un gato hidráulico para poder ubicarlo con mayor precisión y proceder a su extracción.

Las tareas demandaron más de una hora de trabajo, hasta que finalmente lograron rescatar al gatito con éxito. El animal fue entregado sano y salvo a sus propietarios, mientras que el personal regresó a la base cerca de las 22:35, sin novedades.

Desde el cuartel destacaron y agradecieron la colaboración de un vecino que facilitó el gato hidráulico, herramienta clave para poder realizar el rescate.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tres trucos infalibles para que tu gato no se acerque a las plantas de la casa

Recibí el año nuevo con Marcelo Ponce y el Gato García en Radio Fiesta

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Denuncian que una carnicería de Salta vendía carne de gato

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias

Lo que se lee ahora
Aumentó la canasta de crianza en Jujuy - (imagen ilustrativa)
Datos.

Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Licencia de Conducir.
Atención.

Imponen un nuevo requisito obligatorio para sacar la Licencia de Conducir

Aumentó la canasta de crianza en Jujuy - (imagen ilustrativa)
Datos.

Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026

Jalisco, México.
Internacional.

Al menos 14 muertos y 45 detenidos en México tras el crimen del narco "El Mencho"

Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias
Tiempo.

Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias

Violencia en México tras la muerte de El Mencho: hay incendios y bloqueos en diferentes zonas video

Violencia en México tras la muerte de "El Mencho": hay incendios y bloqueos en diferentes zonas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel