Emotivo rescate de un gato que quedó atrapado en el motor de un auto en Monterrico

Un gato que se encontraba atrapado en el motor de un automóvil fue rescatado este sábado por la noche por personal de los Bomberos Voluntarios de Monterrico , en el barrio 12 de Octubre. El operativo se realizó luego del llamado de una vecina que alertó sobre la presencia del felino dentro del vehículo desde hacía varias horas.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:20, cuando la señora Condori M. se comunicó con el cuartel para solicitar ayuda. Según relató, el animal se había metido en la parte inferior del motor y no lograban sacarlo por sus propios medios.

Ante la situación, se dirigió al lugar el móvil N° 06 con personal de bomberos. Al llegar, constataron que el felino estaba en la parte baja del motor, por lo que fue necesario levantar el vehículo con un gato hidráulico para poder ubicarlo con mayor precisión y proceder a su extracción.

Las tareas demandaron más de una hora de trabajo, hasta que finalmente lograron rescatar al gatito con éxito. El animal fue entregado sano y salvo a sus propietarios, mientras que el personal regresó a la base cerca de las 22:35, sin novedades.

Desde el cuartel destacaron y agradecieron la colaboración de un vecino que facilitó el gato hidráulico, herramienta clave para poder realizar el rescate.