miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 10:46
Programa especial.

Recibí el año nuevo con Marcelo Ponce y el Gato García en Radio Fiesta

Radio Fiesta celebrará la llegada de 2026 con una edición especial que podrá seguirse por aire y por streaming. Habrá sorteos y muchas sorpresas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Marcelo Ponce
El programa especial estará conducido por Marcelo Ponce y el Gato García, quienes encabezarán una transmisión pensada para acompañar la llegada del 2026 con música, interacción y múltiples regalos para el público. La cita comenzará a las 21 y se extenderá hasta pasada la medianoche, en una noche que buscará combinar entretenimiento y cercanía con la audiencia.

Una previa con regalos y sorpresas

En la antesala del evento, Marcelo Ponce adelantó que la emisión contará con propuestas inéditas para los oyentes. “Va a haber regalos exclusivos que yo creo que nadie nunca dio”, expresó el conductor, al referirse a los premios que se entregarán durante la transmisión en vivo.

Entre los obsequios anunciados se incluyen vouchers de “turnos felices” y distintos premios que se irán revelando a lo largo de la noche. La consigna será participar a través de los canales habituales de la radio, con consignas y sorteos pensados para quienes sigan el programa desde sus casas o dispositivos móviles.

La propuesta de Radio Fiesta buscará sostener el clima festivo con una selección musical amplia, pensada para todos los gustos. Según adelantó Ponce, el programa incluirá “mucha música de todo tipo”, con un recorrido sonoro que acompañe la espera del nuevo año.

El conductor también destacó el fuerte acompañamiento del público durante la última transmisión especial. “En Navidad tuvimos más de seis mil mensajes”, señaló, al remarcar la respuesta de la audiencia y el crecimiento del espacio en cada edición especial.

Una transmisión multiplataforma

La emisión especial podrá seguirse tanto por la frecuencia 91.7 como a través de la web de Radio Fiesta, lo que permitirá que oyentes de distintos puntos se sumen a la celebración. La radio se prepara así para recibir el 2026 con una transmisión en vivo que combinará música, premios y el acompañamiento de siempre, en una noche pensada para celebrar en comunidad.

