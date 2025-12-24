miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 14:02
Imperdible.

Radio Fiesta con transmisión especial en vivo y regalos inéditos este 24 de diciembre

Radio Fiesta realizará una transmisión especial en Nochebuena para recibir la Navidad con regalos inéditos. Marcelo Ponce dejó un emotivo mensaje para su fiel audiencia.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
gato marcelo ponce

Radio Fiesta se prepara para una emisión especial este miércoles por la noche, que se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de la radio. El periodista Marcelo Ponce, una de las voces del programa, adelantó que la propuesta estará acompañada por sorpresas únicas para la audiencia.

“Va a haber regalos exclusivos que yo creo que nadie nunca dio”, adelantó Ponce, generando expectativa por lo que se sorteará durante la transmisión. Además, invitó a los oyentes a ser parte desde el comienzo:

“Los invito a que a partir de las 21 horas se enganchencon Radio Fiesta, con nuestro YouTube, con la página de la radio” “Los invito a que a partir de las 21 horas se enganchencon Radio Fiesta, con nuestro YouTube, con la página de la radio”

Agradecimiento a la audiencia y el vínculo cotidiano

Durante el anuncio, Ponce destacó la fidelidad del público que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, y que forma parte esencial del clima del programa.

“Yo estoy agradecido enormemente a toda la gente linda que nos sigue todas las mañanas”, expresó. También resaltó la dinámica del programa, marcada por el humor y la complicidad entre los conductores: “Nos divertimos, nos reímos mucho con "El Gato", hacemos algunas cosas extrañas, que a la gente le gusta.”

El periodista explicó que esta noche especial pretende ser una manera de retribuir ese acompañamiento permanente que reciben.

marcelo ponce.jpg

Contención en tiempos difíciles

Ponce también reflexionó sobre el significado de las fiestas y el rol del programa para quienes atraviesan situaciones complicadas. Comentó que recibieron mensajes de oyentes que no sienten ganas de celebrar: “Una persona me mandó un mensaje diciéndome que no hay nada para festejar.”

Ante eso, transmitió un mensaje de aliento: “Primero y principal, estamos vivos. Y si estamos bien y si medianamente nuestra salud funciona, yo creo que desde ahí es donde tenemos que empezar.”

El comunicador señaló que una de las misiones del programa es acompañar emocionalmente a quienes están solos, con dificultades económicas o atravesando momentos de tristeza.

Embed - MARCELO PONCE - Radio Fiesta con transmisión en vivo y regalos inéditos este 24 de diciembre

La participación del público, clave para la radio

Radio Fiesta mantiene un fuerte ida y vuelta con los oyentes mediante mensajes, imágenes y videos enviados por WhatsApp, que muchas veces se comparten al aire. Ponce subrayó que la audiencia “hace el programa junto a ellos” y que esa interacción es parte esencial de la identidad del ciclo.

Cómo y dónde ver la transmisión

Para seguir la emisión especial, Ponce recordó la frecuencia y los accesos disponibles: “Cambien un poquito la frecuencia, 91.7 a partir de las nueve de la noche. Radio Fiesta, a través de la web de radio también”.

La invitación se extiende para la noche de hoy y también para el 31 de diciembre, donde planean repetir la modalidad para acompañar a las familias jujeñas en el cierre del año.

