miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 17:10
Tres trucos infalibles para que tu gato no se acerque a las plantas de la casa

Descubrí las estrategias más efectivas para evitar que los gatos se acerquen a las plantas y de esa forma poder protegerlas de los daños que le puede provocar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los mejores consejos para mantener a los felinos lejos de las macetas y cuidar su salud.

Si convivís con un gato, probablemente en más de una ocasión hayas visto tierra esparcida, macetas caídas o las hojas de tus plantas favoritas mordisqueadas y destrozadas. Los felinos, con su curiosidad natural, parecen sentir una atracción irresistible por cualquier espacio verde dentro del hogar. Por esta razón, estos tres trucos son ideales para tener en cuenta.

Sin embargo, el desorden no es lo único a considerar: muchas plantas resultan peligrosas para los gatos. Basta un mordisco o el roce con determinadas hojas para que puedan sufrir vómitos, irritaciones o problemas digestivos. Por eso, mantenerlos alejados de la vegetación no solo protege la casa, sino que también cuida la salud de tu mascota.

La buena noticia es que no hace falta recurrir a químicos ni castigos. Con algunos trucos caseros y aromas naturales, podés proteger tus plantas y al mismo tiempo cuidar a tu gato.

Trucos efectivos para mantener a tu gato alejado de tus plantas

Una de las técnicas más simples y eficientes consiste en colocar pimienta molida o en grano alrededor de las macetas. Su olor picante resulta intolerable para los felinos, pero no representa ningún riesgo para ellos. De este modo, la naturaleza se convierte en tu aliada.

El café molido también es un gran aliado.

El café molido también puede ser un gran recurso. Además de servir como fertilizante, su aroma fuerte ahuyenta a los gatos. Eso sí, conviene aplicarlo únicamente en plantas acidófilas como camelias, gardenias o rododendros, ya que incluso contribuye a mejorar la calidad del sustrato.

Otra alternativa práctica consiste en preparar un pulverizador con vinagre blanco diluido en agua. Rocíalo sobre la tierra o alrededor de las macetas, evitando las hojas de plantas delicadas como begonias o helechos. Su olor intenso disuade a los gatos y, de paso, funciona como repelente natural de insectos.

Los cítricos también son grandes aliados.

Si preferís una solución más estética, podés crear una barrera viva usando plantas aromáticas como lavanda, romero o albahaca. Estos aromas resultan molestos para los gatos, pero agradables para las personas y, además, aportan color y frescura al hogar.

Más ideas para proteger tus macetas de los gatos

A los gatos no les agrada pisar superficies inestables o desparejas. Por eso, colocar piedras medianas o una capa de grava en la base de las macetas es un método efectivo para evitar que remuevan la tierra, y de paso, añade un toque decorativo a tu jardín o balcón.

3 trucos para mantener a tu gato alejado de las plantas.

Otra opción es utilizar mallas o rejillas de jardinería recortadas, dejando espacio suficiente para el crecimiento de las plantas. De este modo, el felino no podrá acceder al sustrato y se evitan accidentes o daños a los objetos cercanos.

Los cítricos también funcionan como repelentes naturales. Las cáscaras de naranja, limón o pomelo liberan aceites esenciales con un aroma que resulta molesto para los gatos. Colocá pequeños trozos sobre la tierra o alrededor de las macetas para alejarlos de manera sencilla y económica.

Finalmente, las bolitas de algodón impregnadas con aceites esenciales de citronela o eucalipto resultan muy eficaces. Colocalas alrededor de tus plantas y reemplazalas cada pocos días: así mantendrás a los gatos alejados mientras el ambiente se llena de un aroma fresco y natural.

Protegé tus plantas y a tu gato

Con estos métodos sencillos y naturales, podés disfrutar de un hogar con plantas saludables y gatos tranquilos, sin conflictos ni riesgos. La clave consiste en aprovechar el sentido del olfato de los felinos y emplear barreras que no les hagan daño, pero que sí los mantengan lejos de tus macetas.

