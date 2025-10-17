Trucos caseros: cuatro usos del papel aluminio que seguro no conocías

Existen elementos cotidianos que usamos para conservar alimentos, evitando que se echen a perder, aunque muchos de ellos pueden cumplir funciones distintas a las habituales. Uno de estos es el papel aluminio. La influencer de lifestyle María Sánchez comparte cuatro trucos poco conocidos para aprovechar este elemento al máximo..
El primer consejo consiste en cerrar herméticamente alimentos como los macarrones dentro de su envase original. La técnica consiste en tomar un trozo de papel aluminio, cubrir la parte superior del paquete y aplicar calor con una plancha. Al retirar el papel, el paquete quedará sellado, casi como si fuera recién comprado.
El papel aluminio, un aliado para conservar frutas y cuidar la ropa
Otro truco está relacionado con la conservación de frutas. Para que plátanos u otras frutas no maduren demasiado rápido, se puede envolver el tallo con papel aluminio. Luego, al guardarlos en la nevera, su frescura se prolongará significativamente.
El papel de aluminio también resulta práctico para reducir la electricidad estática y eliminar pelusas de la ropa. María Sánchez sugiere formar tres bolas de aluminio y colocarlas dentro de la lavadora. Al finalizar el lavado, las prendas estarán libres de estática y se evitarán descargas inesperadas.
Finalmente, este material sirve para restaurar el brillo de las joyas de plata. El método consiste en cubrir un recipiente con papel aluminio y colocar los accesorios con el lado brillante hacia arriba. A continuación, se agrega bicarbonato y unas gotas de detergente líquido, seguido de agua muy caliente. Tras dejar actuar la mezcla unos minutos, se enjuagan con agua limpia y se secan; el resultado serán joyas relucientes y como nuevas.
Más trucos para conservar alimentos o prendas de ropa
En la cocina existen productos de uso cotidiano que, además de facilitar la preparación de alimentos, pueden ser empleados en diversas tareas domésticas que muchas personas desconocen. El papel de aluminio es uno de estos recursos, aunque hay otros utensilios igual de prácticos.
Un claro ejemplo es el papel de hornear, comúnmente utilizado para que los alimentos no se adhieran a las bandejas y para simplificar la limpieza posterior. La influencer de lifestyle, María Sánchez, ha compartido múltiples trucos creativos que también se pueden aplicar con este material.
El papel de horno no solo sirve para cocinar, sino que también tiene múltiples usos prácticos en la conservación de alimentos. Por ejemplo, se puede emplear para separar lonchas de fiambre, evitando que se adhieran entre sí y ayudando a que se mantengan frescas en la nevera. Esto reduce la humedad que se genera al estar unas sobre otras y preserva su textura.
Otro recurso es forrar los cajones de frutas y verduras del refrigerador. De esta manera, se protege el electrodoméstico y se facilita la limpieza, ya que los restos de los alimentos quedan sobre el papel y no directamente en las bandejas del frigorífico. Mantener estos espacios limpios es clave para prevenir la proliferación de bacterias.
Además, el papel de horno resulta muy útil para envolver carnes antes de congelarlas, creando una capa protectora contra el frío sin necesidad de plásticos. Esto ayuda a conservar mejor los alimentos y, al mismo tiempo, promueve un consumo más sostenible.
Más allá de la cocina, el papel de horno puede ser muy útil en otras tareas del hogar. Un ejemplo es proteger la ropa mientras se plancha: colocándolo sobre prendas delicadas se evitan brillos, marcas o quemaduras que podrían dañar camisetas, pantalones o cualquier otro tipo de vestimenta.
Esto confirma que tanto el papel de aluminio como el de horno ofrecen múltiples aplicaciones, dentro y fuera del ámbito culinario. Al aprovechar su versatilidad y capacidad protectora, es posible simplificar y mejorar la vida diaria usando materiales que solemos tener a mano.
