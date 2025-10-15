Terminá con las manchas amarillas en la ropa blanca usando este truco casero que no falla

Casi todos en algún momento han notado manchas amarillas inexplicables en una prenda blanca que resulta imposible de eliminar . Es frustrante tener que deshacerse de la ropa , al ver que ese tono amarillento apaga el brillo original y da la sensación de suciedad , sin importar cuánto se lave o cuántas veces se frote.

Estas manchas, que a veces parecen aparecer sin motivo , pueden originarse por distintos factores: la combinación de sudor y desodorante , las grasas naturales del cuerpo , el exceso de detergente , la oxidación , el contacto con ciertos productos químicos o incluso el almacenamiento incorrecto de la prenda.

Afortunadamente, existe un método simple , aunque poco conocido, que Dida Oliver , influencer especializada en consejos y trucos de moda y cuidado de ropa , compartió recientemente en su Instagram . Según ella, este procedimiento permite eliminar esas manchas amarillas persistentes y devolver el blanco original a las prendas, dejándolas prácticamente como nuevas .

Para llevarlo a cabo, se necesitan los siguientes ingredientes : 100 gramos de azúcar , 100 ml de lejía , 100 gramos de detergente en polvo y 1 litro de agua caliente . También será necesario contar con una bañera o un lavabo amplio donde pueda colocarse toda la ropa que se desee tratar.

Cómo quitar manchas amarillas de la ropa blanca.

Con todos los elementos listos, el procedimiento es muy sencillo: mezclar cuidadosamente todos los componentes y sumergir la ropa en la solución. No es necesario frotar; basta con dejar las prendas en remojo durante toda la noche y luego escurrirlas como se hace habitualmente. En teoría, esto sería suficiente para recuperar el color original.

Limón, vinagre, o bicarbonato de sodio: otros métodos para deshacerse de las manchas amarillas

El método de Dida no es la única alternativa para quitar las manchas amarillas de la ropa blanca. De acuerdo con Ecolaundry, un portal especializado en cuidado y limpieza de prendas, existen varios productos económicos que también resultan efectivos.

El truco para eliminar las manchas amarillas de la ropa blanca.

Uno de ellos es el bicarbonato de sodio: basta con mezclar una pequeña cantidad con agua hasta formar una pasta, y luego aplicarla sobre la mancha con un cepillo de dientes o con los dedos antes del lavado normal (siempre separando la ropa blanca de la de color). Así, las marcas amarillentas deberían desaparecer por completo.

Si no se dispone de bicarbonato de sodio —aunque es muy económico, costando aproximadamente 1,50 euros el kilo, según la web de Mercadona—, también se puede usar peróxido de hidrógeno, conocido comúnmente como agua oxigenada, incorporándolo a la solución, tal como recomienda el portal especializado Lavado de Textiles.

El truco para eliminar las manchas amarillas de la ropa blanca.

Vinagre blanco y limón, aliados para combatir las manchas amarillas

Otro recurso muy útil es el vinagre blanco: según los expertos, remojar la ropa manchada en una mezcla de vinagre y agua durante unos 30 minutos antes del lavado ayuda a descomponer las manchas y, además, funciona como suavizante natural para las telas.

El limón se presenta como otro aliado efectivo. Si los métodos anteriores no dan resultado, exprimir directamente un limón sobre la mancha y dejar actuar unos minutos puede ser la solución, ya que el ácido cítrico contribuye, en teoría, a eliminar la suciedad y a blanquear la prenda.

Con un poco de suerte, alguno de estos trucos permitirá recuperar esas prendas que parecían irreparables por culpa de una mancha amarilla que apareció de forma inesperada.