miércoles 03 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de septiembre de 2025 - 07:06
Hogar.

Los 6 trucos para sacar las manchas de café de la ropa que nunca fallan

Estas soluciones prácticas permitirán resolver el inconveniente de manera ágil. Lo más importante a la hora de detectar las manchas es actuar con rapidez.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los 6 trucos infalibles para eliminar las manchas de café de la ropa.

Los 6 trucos infalibles para eliminar las manchas de café de la ropa.

Al despertar, lo primero que quieres es disfrutar de un café para activarte, pero estás tan adormilado que, sin querer, terminas tirándolo sobre tu ropa. Un pequeño accidente que puede arruinar tu pijama o tu remera recién lavada con manchas. Aunque sacar estas manchas parezca complicado, hay varios trucos prácticos.

Lee además
Los trucos para secar la ropa rápido en invierno.  
Hogar.

Los trucos para que la ropa se seque rápido en invierno
El truco infalible de un jardinero para eliminar el musgo de tu césped para siempre.
Hogar.

El truco infalible de un jardinero para eliminar el musgo de tu césped para siempre

Los 6 trucos infalibles para eliminar las manchas de café de la ropa.

Trucos caseros efectivas para manchas recientes

Lo fundamental es moverse sin demora. En primer lugar, conviene retirar el exceso de líquido usando una servilleta o un paño limpio, evitando frotar para no hacer que la mancha se incruste aún más en la tela. Luego, se recomienda poner la prenda bajo un chorro de agua fría, preferentemente desde el lado interno, ya que así se logra “empujar” el café de las fibras sin dañarlas.

Estos remedios efectivos solucionarán el problema rápido.

Con sal o talco

Si el accidente ocurre fuera del hogar y no cuentas con agua corriente, lo ideal es espolvorear sal o talco sobre la mancha para que absorba la humedad. Pasados unos minutos, sacude con cuidado el polvo y, cuando sea posible, enjuaga la prenda.

En el caso de prendas de algodón, tras retirar el exceso de líquido con papel absorbente, aplica un poco de jabón líquido suave sobre la zona manchada y frota con un cepillo de dientes pequeño. Luego, lava la prenda y verifica si la mancha desapareció. Si todavía queda rastro, repite el procedimiento antes de secarla, porque el calor puede fijar el café en las fibras.

cafe y agua (1).jpg

Otros trucos para eliminar las manchas de café secas

Como no siempre es posible atender la mancha de inmediato, a veces el café se impregna profundamente en la ropa. Sin embargo, existen métodos eficaces para remediarlo. En estas situaciones, además de habilidad, será necesario contar con paciencia, ya que el procedimiento puede tomar más tiempo.

Vinagre blanco

Uno de los remedios más tradicionales es el vinagre blanco, reconocido por su capacidad para disolver manchas. Aplica el vinagre directamente sobre la zona afectada y deja actuar durante unos diez minutos. Luego, lava la prenda como lo haces habitualmente. Este ácido suave no solo ayuda a eliminar la mancha, sino que también cuida las fibras del tejido.

Para prendas sensibles, como las de seda, conviene preparar una solución suave mezclando una cucharada sopera de vinagre blanco en una taza de agua. Aplica esta mezcla sobre la mancha y deja actuar unos minutos. Luego, lava la prenda con cuidado a mano o usando un ciclo de lavado diseñado para ropa delicada.

Bicarbonato de sodio.

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es perfecto para tratar manchas en tejidos claros. Prepara una pasta combinando bicarbonato con un poco de agua y extiéndela sobre la zona manchada. Deja que repose al menos una hora antes de lavar normalmente. Además de eliminar la mancha, este producto ayuda a recuperar la blancura de las prendas.

Limón con sal.

Limón con sal

Para las prendas blancas, una mezcla de limón y sal puede resultar muy útil para eliminar manchas. Es importante no usarla sobre ropa de color, ya que podría alterar el tinte. Exprime un limón y combínalo con sal hasta formar una pasta que actúe sobre la mancha sin dañar la tela. Al enjuagar, emplea agua fría para proteger el tejido.

Detergente y vinagre blanco.

Detergente y vinagre blanco

En el caso de ropa de color, prepara una solución con agua tibia, detergente líquido y unas gotas de vinagre blanco. Este método ayuda a remover las manchas de manera efectiva al mismo tiempo que preserva la intensidad del color.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los trucos para que la ropa se seque rápido en invierno

El truco infalible de un jardinero para eliminar el musgo de tu césped para siempre

Los mejores trucos para un sueño reparador según la Inteligencia Artificial

Un joven de Lanús, elegido entre los 10 mejores alumnos del mundo

Receta para una tarta de verduras: seguí este paso a paso y sorprende a tu familia

Lo que se lee ahora
Historias personales y diversidad marcan el festival, que se consolida como un fenómeno global inclusivo y festivo.
Mundo.

Así se vivió el festival mundial de pelirrojos celebrado en Países Bajos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Desde hoy corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia video
Servicio.

Desde hoy corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ (Foto ilustrativa)
Septiembre.

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ

Maltrato animal en San Pedro de Jujuy.
Jujuy.

Imputan a una mujer por mutilar y matar a su perra preñada y sus cachorros

La mayoría de los chicos de escuelas primarias se conectó a sus clases por celular. video
Comunicado.

Clases virtuales en las escuelas de Jujuy sin agua: qué sectores serán afectados y en qué días

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel