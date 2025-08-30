El truco infalible de un jardinero para eliminar el musgo de tu césped para siempre.

Con la primavera a punto de comenzar, el jardín vuelve a recuperar el protagonismo que disfrutó durante el año pasado. Las flores destacan por sus vibrantes colores , la luz solar se convierte en un elemento central de la estación y el césped se prepara para recibir las diversas actividades que se desarrollarán sobre él.

Tras los meses de invierno , es momento de retomar los cuidados del espacio que había quedado algo descuidado . No obstante, esa falta de atención es justamente lo que facilita que el musgo se adueñe del césped . Este fenómeno ocurre especialmente en regiones con climas húmedos.

El musgo tiende a proliferar con facilidad debido a la humedad , y aunque forma parte del entorno natural , cuando se instala sobre el césped hace que este se vea descuidado y sucio .

De acuerdo con Monty Don , especialista en jardinería y presentador del programa de la BBC Gardeners' World , el primer paso consiste en airear la tierra para mejorar el drenaje y permitir que el césped respire adecuadamente .

El especialista en jardinería advierte que “el musgo solo puede crecer en céspedes anegados porque prospera en ambientes húmedos”. Muchas personas recurren a productos químicos para eliminarlo, pero estos compuestos pueden deteriorar la tierra y afectar a los organismos que viven en el césped.

No obstante, Monty Don propone una alternativa sencilla y accesible: un tenedor de jardín. Para impedir que el musgo se acumule y se descomponga, el experto sugiere clavar el tenedor en el césped y hacer movimientos de vaivén. Lo recomendable es repetir la acción cada 15 centímetros aproximadamente, generando así pequeños agujeros distribuidos por toda la superficie.

Según Don, para conservar un césped saludable y uniforme, esta técnica, conocida como aireación, debería realizarse al menos una vez al año.

Un segundo paso imprescindible para el cuidado del césped

Una vez que se hayan realizado los agujeros, llega el momento de aplicar un fertilizante casero, un paso fundamental para mejorar la salud del césped. Este nutritivo preparado es fácil de elaborar: basta con mezclar a partes iguales tierra vegetal tamizada, arena fina y compost, cuidando que ninguna de las tres componentes predomine sobre las otras.

Con la mezcla lista, se debe usar un rastrillo para esparcirla uniformemente sobre todo el césped. Este procedimiento no solo ayuda a retirar hojas, pequeñas ramas, malas hierbas y otros residuos, sino que también cumple la función de escarificación, un método que potencia los efectos de la aireación y del fertilizante.

Gracias a este paso, la luz y el agua penetran mejor en el suelo, llegando a las raíces y contribuyendo a un césped más firme, saludable y libre de musgo.

Otras recomendaciones más inusuales para cuidar el césped

Según informa el medio Express, la empresa de jardinería Joe’s Lawn Care propone un método casero para eliminar el musgo usando jabón para lavar platos. La preparación consiste en mezclar 60 ml de jabón con cuatro litros de agua y aplicarlo sobre el césped mediante un spray manual, dejando que actúe durante varios días.

“Sé que esto suena extraño, pero es una de las recetas más increíbles para matar el musgo que puedas encontrar”, aseguran. Por otra parte, la misma fuente recomienda el sulfato de hierro como alternativa eficaz.

Al aplicarlo, el musgo adquiere un color negro en pocas horas, lo que facilita retirarlo con un rastrillo u otra herramienta similar. Además, este mineral aporta nutrientes al suelo, reforzando la tierra. Sin dudas, es otra estrategia útil si el objetivo es lograr un césped saludable y estéticamente impecable.