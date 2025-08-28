Los trucos para que la ropa se seque rápido en invierno

En la temporada de invierno , conseguir que la ropa recién lavada se seque rápidamente puede resultar todo un desafío. Las bajas temperaturas, la alta humedad y la limitada circulación de aire dificultan el secado natural , dejando a muchos en busca de métodos que eviten prendas húmedas y el típico olor a moho.

Por otro lado, recurrir a secadoras o calefactores eléctricos implica un consumo elevado de energía , un costo que no siempre es viable o deseado.

Medios como The Guardian, Ideal Home y The Spruce han reunido estrategias prácticas para secar ropa dentro de casa durante los meses fríos , combinando eficiencia con ahorro de electricidad. Gracias a estas sugerencias, mantener la ropa seca en invierno deja de ser una tarea complicada.

El doble ciclo de centrifugado en el lavarropas reduce significativamente el tiempo de secado de las prendas.

Estas estrategias prácticas buscan agilizar el secado de la ropa durante los días fríos , ofreciendo alternativas que se adaptan a distintos hogares y recursos disponibles.

El uso de un centrifugador de lechuga ayuda a secar ropa interior y prendas pequeñas de forma rápida y eficiente.

Centrifugado adicional

Un paso fundamental para acelerar el secado empieza en el momento del lavado. Al concluir el ciclo estándar de la lavadora, se aconseja activar un segundo centrifugado. Esta medida permite extraer más agua de las prendas, acortando notablemente el tiempo que tardarán en secarse al aire. Resulta especialmente beneficioso para tejidos densos y ayuda a reducir el goteo constante sobre el tendido.

Centrifugado manual para prendas pequeñas

Para prendas delicadas como ropa interior, medias o piezas finas, existe un método casero muy eficaz: el uso del centrifugador de ensalada. Al colocar las prendas dentro y girar la herramienta, se extrae gran parte del agua de los tejidos pequeños, reduciendo notablemente su humedad antes de colgarlas. Esto permite que se sequen más rápido, perfecto cuando se tiene poco tiempo.

Sacudir la ropa antes de colgarla mejora la circulación del aire y facilita la evaporación de la humedad.

Agitar antes de tender

Otro truco sencillo y efectivo consiste en sacudir vigorosamente cada prenda antes de colocarla en el tendal. Este gesto ayuda a eliminar arrugas, separar las fibras y favorecer la circulación del aire entre las telas, acelerando la evaporación de la humedad. Además, previene las marcas de dobleces que podrían complicar el planchado posteriormente.

Uso de un tender plegable o eléctrico

Disponer de un tendedero plegable para interiores resulta especialmente útil durante los días fríos. Este tipo de accesorio facilita colgar la ropa aunque el espacio sea limitado, evitando que las prendas se humedezcan por la lluvia o las condiciones exteriores.

Los tendederos plegables y eléctricos permiten secar la ropa en interiores durante los meses fríos y lluviosos.

En viviendas con calefacción, colocar el tendal cerca de un radiador puede acelerar el secado, asegurándose de que la ropa no toque directamente la fuente de calor. Otra opción práctica son los tendederos eléctricos, que calientan sus barras para reducir significativamente el tiempo que tardan en secarse las prendas.

Colocar prendas cerca de una fuente de calor moderada

Colocar la ropa húmeda cerca de fuentes de calor, como estufas, radiadores o calefactores, sin que toque directamente la superficie, ayuda a que se seque más rápido. Lo ideal es apoyarla sobre perchas o sillas, manteniendo una distancia segura que proteja las fibras y evite daños. Así se combina la eficacia del calor con la precaución en el hogar.

Colocar la ropa cerca de fuentes de calor moderadas acelera el secado sin dañar los tejidos.

El método holandés de la bolsa de agua caliente

En los Países Bajos, donde la humedad es habitual, se utiliza un recurso ingenioso: la bolsa de agua caliente. La técnica consiste en colocar una bolsa bien cerrada con agua caliente cerca del tendal. Esto eleva la temperatura en la zona inmediata y acelera el secado, sobre todo si el lugar cuenta con buena ventilación.

Uso de deshumidificador o ventilador

El deshumidificador se ha vuelto un recurso fundamental para combatir la humedad del ambiente. Este aparato extrae el exceso de agua del aire, acelerando notablemente el secado de las prendas. En caso de no contar con él, un ventilador orientado hacia la ropa también resulta útil, ya que el flujo constante de aire favorece la evaporación incluso en condiciones frías.

El truco neerlandés es colocar una bolsa de agua caliente junto al tendedero genera una microzona cálida que favorece la evaporación.

Rotar la ropa durante el secado

Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la conveniencia de dar vuelta o cambiar de posición las prendas cuando han perdido parte de su humedad. Así, tanto el interior como el exterior reciben aire y calor de manera uniforme, evitando que queden zonas todavía húmedas por demasiado tiempo.

Enrollar la ropa en una toalla

Para extraer rápidamente la humedad, una estrategia efectiva consiste en colocar la prenda mojada sobre una toalla seca, enrollarlas juntas y ejercer presión. Mantenerla así durante algunos minutos permite que la toalla absorba gran parte del agua, y luego un planchado rápido deja la ropa lista para usar en menos tiempo.

El aire seco o en movimiento facilita que la ropa húmeda pierda la humedad más rápidamente, incluso en días fríos.

Soluciones exprés: secador de pelo y freezer

Cuando se necesita secado inmediato de una prenda, el secador de cabello resulta muy práctico. Dirigiendo aire caliente y moviendo el aparato de manera constante sobre la tela, se puede eliminar la humedad superficial en cuestión de minutos.

Otra técnica poco convencional consiste en colocar la prenda dentro de una bolsa en el congelador durante varias horas. Esto deshidrata la ropa, y posteriormente un planchado con temperatura alta permite que quede lista para usar de inmediato.