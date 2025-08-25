lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 17:52
El truco más eficaz para que tus medias no se rompan: "Súper fácil"

Una técnica efectiva para prolongar su duración más allá de un solo día. Las medias son ese accesorio imprescindible durante la época de frío.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En invierno, las medias son en un complemento esencial. Son conocidas por su sofisticación y delicadeza, pero también por lo frágiles que resultan. Por más que las subamos con cuidado, siempre existe el riesgo de engancharlas con una esquina, rozarlas con un anillo o que una uña las lastime y las rasgue. Por eso este truco resulta vital para mantener su estado.

Por lo general, este accesorio se confecciona con tejidos delicados como el nailon o el elastano, pensados para adaptarse perfectamente a la silueta, lo que paradójicamente los hace más vulnerables a rasgaduras. Ante esto, solo nos quedan tres alternativas: reponerlas cada vez que se rompen, elegir modelos más gruesos o seguir la recomendación que la influencer @isasaweis comparte en su cuenta de TikTok.

El truco definitivo para que las medias no se rompan

“¿Te gustaría que tus pantys o tus medias fueran totalmente irrompibles? ¿Que los pudieras estirar, meter, sacar, incluso con estas uñas, tirar de ellas con todas tus fuerzas y que no se rompan?”, comienza la influencer. Afirma que con este método quedan “perfectas” y sin ningún tipo de agujero. Además, remarca que es “súper fácil” de aplicar.

El procedimiento es muy sencillo: primero, hay que mojar bien las medias bajo el agua hasta que queden completamente empapadas. Luego, hay que escurrirlas y colocarlas dentro de una bolsa de plástico, ya sea la que traen los pantys o una bolsa de congelación.

Después, se deben llevar al congelador y dejarlas allí reposar entre dos y tres horas, lo cual es suficiente para lograr el efecto deseado. Al sacarlas, estarán duras como una piedra, por lo que hay que esperar a que se sequen por completo. Una vez secas, habremos obtenido nuestras medias “irrompibles”.

Por qué funciona este truco

Guardar las medias en el congelador antes de usarlas es un consejo casero que ayuda a fortalecer las fibras y a prolongar su durabilidad. Esto se debe a la manera en que reaccionan al frío intenso los materiales sintéticos, como el nailon y el elastano, que forman la mayor parte de estas prendas. Estas fibras, por su delicadeza y finura, suelen desgarrarse con facilidad debido al roce constante al que se ven sometidas.

Al exponerlas a temperaturas bajas, las moléculas de los tejidos se contraen y se vuelven más rígidas, lo que refuerza su resistencia. Si bien no asegura que las medias queden completamente a prueba de roturas, este procedimiento puede reducir la frecuencia de los daños y alargar la vida de estas prendas tan sensibles.

@isasaweis Medias o pantys irrompibles!!! Si nunca habéis probado este truco, hacedlo porque es fantástico!!! No sé si decir que duran toda la vida pero al menos, mucho más, seguro!!! —- #trucomedias #trucopantia #trucopantys #mediasirrompibles #trucomoda sonido original - Isasaweis

Otros trucos para que las medias no se rompan

Además del truco del congelador, hay otros métodos para que nuestras medias duren más de un día:

  • Manos limpias antes de colocarlas: Lavarse bien las manos ayuda a quitar restos de suciedad o grasa que podrían debilitar las fibras al estirarlas.
  • Protege las puntas y la entrepierna: Aplica un poco de esmalte transparente en las zonas más vulnerables a rasgaduras; esto refuerza las fibras y previene roturas.
  • Lávalas a mano siempre que sea posible: Usa agua fría y un detergente delicado. Si recurrís a la lavadora, colócalas dentro de una bolsa de malla para prendas sensibles.

