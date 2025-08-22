viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 21:18
Hogar.

El mejor truco para limpiar las zapatillas blancas con ingredientes de cocina

Se ensucian muy fácilmente y tenerlas inmaculadas es todo un desafio. Sin embargo, es posible limpiar las zapatillas blancas con elementos naturales.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
El mejor truco para limpiar las zapatillas blancas con ingredientes de cocina.

El mejor truco para limpiar las zapatillas blancas con ingredientes de cocina.

Las zapatillas blancas, actualmente muy populares y que se combinan tanto con jeans como con pantalones formales, presentan un inconveniente: se manchan con facilidad, y conservarlas limpias se vuelve un verdadero reto. No obstante, es factible restaurarlas usando productos naturales, logrando que luzcan como nuevas.

Es importante destacar que emplear métodos naturales para limpiar las zapatillas blancas no solo mejora su apariencia, sino que también extiende su durabilidad y las mantiene en óptimas condiciones.

Utilizando elementos naturales es posible mantener a las zapatillas blancas inmaculadas, prolongando su vida útil.

Un paso previo clave para un eficaz lavado de zapatillas blancas

Antes de explicar cómo dejar impecables las zapatillas blancas, conviene retirar previamente los cordones y las plantillas. Esta medida facilita la limpieza y permite alcanzar todas las áreas del calzado. Los cordones, que suelen acumular suciedad, pueden limpiarse con una mezcla de agua tibia, jabón y vinagre blanco.

Si las manchas resultan difíciles de quitar, dejar los cordones en remojo durante 30 minutos en agua con bicarbonato de sodio y vinagre suele ser muy efectivo.

Asimismo, las plantillas extraíbles también deben sumergirse en esta solución, lo que no solo las limpia, sino que ayuda a eliminar olores desagradables generados por el uso continuo. Tomarse el tiempo para este procedimiento garantiza una limpieza completa del calzado.

En las zapatillas blancas, más que en ninguna otra, la diferencia entre suciedad y limpieza total es abrumadora.

Elementos naturales para que queden impecables: bicarbonato y vinagre

El bicarbonato de sodio junto con el vinagre blanco funcionan como un remedio natural para eliminar manchas difíciles en zapatillas blancas. Para elaborar la preparación, mezclá una parte de bicarbonato con la misma cantidad de vinagre blanco, lo que genera una espuma que indica que está lista para aplicarse.

Con un cepillo suave —puede ser un cepillo de ropa o un cepillo de dientes usado— extendé la pasta sobre las zonas manchadas, frotando con cuidado. Dejá actuar la mezcla entre 20 y 30 minutos para potenciar sus resultados. Además de limpiar, esta combinación ayuda a neutralizar olores y a reavivar el color blanco del calzado. Finalmente, retirala enjuagando con agua fría.

Un consejo clave al aplicar este método tiene que ver con la presión del cepillado. Aplicar demasiada fuerza puede dañar la tela de las zapatillas, mientras que frotar demasiado suavemente puede hacer que las manchas persistan.

Aunque son muy vistosas y están de moda, las zapatillas blancas tienen una gran dificultad relacionada con su limpieza.

Lavado a mano: una alternativa segura

Limpiar las zapatillas a mano es una manera efectiva y cuidadosa de conservar los materiales. Es recomendable usar agua fría, ya que el agua caliente puede fijar las manchas y deteriorar los tejidos. Empleá un jabón delicado o detergente especial para lavado manual. Con un cepillo, frotá toda la superficie del calzado, prestando atención a las zonas más sucias, como la suela y el interior.

Después, enjuagá bien las zapatillas con mucha agua fría para retirar por completo cualquier resto de jabón o de la pasta de bicarbonato. Este procedimiento deja el calzado limpio y listo para secar.

Si buscás una opción más rápida, también podés lavarlas en la lavadora, siempre y cuando se respeten ciertas precauciones. Primero, pretratá las manchas aplicando la mezcla de bicarbonato y vinagre. Tras el enjuague, introducí las zapatillas en una bolsa de lavado para protegerlas durante el ciclo.

Cómo limpiar las zapatillas blancas con dos ingredientes típicos de la cocina.

Elegí un programa corto con agua fría y utilizá un detergente suave. Es fundamental evitar el centrifugado fuerte para no deformar el calzado. Una vez finalizado el lavado, sacá las zapatillas de la bolsa y dejálas secar al aire libre.

Un aspecto fundamental a considerar es el proceso de secado, clave para preservar la forma y el estado de las zapatillas. Evita la secadora y la exposición directa al sol, ya que podrían amarillearse o deformarse. Lo ideal es colocarlas en un espacio aireado y con sombra, rellenándolas con papel absorbente para eliminar la humedad y conservar su contorno.

Limpiar las zapatillas blancas con productos naturales no solo resulta eficaz, sino que también cuida el medio ambiente. Siguiendo estos consejos, tu calzado permanecerá impecable y listo para usar en cualquier momento.

