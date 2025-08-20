miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 17:37
Cocina.

Trucos para hacer papas fritas crocantes, paso a paso

Hoy es el Día de las Papas Fritas, y por eso acudimos al secreto de los expertos en la cocina para poder tener el mejor resultado. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Día de la papa frita: la receta para principiantes para que salgan perfectas.

El 20 de agosto se conmemora el Día Mundial de las Papas Fritas. Esta jornada celebra a uno de los acompañamientos más queridos y versátiles a nivel global, cuya autoría se disputa entre Francia y Bélgica, pero que con el paso del tiempo se ganó un lugar en mesas de todo el mundo.

La ocasión invita no solo a saborearlas, sino también a explorar la forma ideal de cocinarlas en casa, logrando que queden crujientes por fuera y suaves por dentro. Seguí estos trucos para conseguir el mejor resultado.

La receta de papas fritas para hacer en casa como un experto.

La papa, un alimento básico presente en la dieta de múltiples culturas, admite infinitas formas de preparación y combinaciones con condimentos que potencian su sabor. No obstante, su versión frita se consolidó como un clásico de la gastronomía mundial: desde las tradicionales tiras crujientes hasta propuestas más creativas, se transformó en una de las preparaciones favoritas de comensales de todas las edades y rincones del planeta.

A continuación, se comparte una receta que busca respetar el estilo clásico, garantizando al mismo tiempo papas fritas doradas, crocantes por fuera y tiernas en el interior:

Ingredientes (para 4 personas):

  • 3 papas (preferentemente variedades recomendadas para freír como Monalisa o Kennebec)
  • 1 litro de aceite (girasol o de oliva virgen extra, según preferencia)
  • Sal al gusto
Este clásico se originó entre Francia y Bélgica, pero hoy se disfruta en todo el mundo.

Receta paso a paso: Corte y preparación de las papas fritas

Comenzá pelando las papas y cortándolas primero en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor. Luego, convertí esas rodajas en bastones de cerca de un centímetro de ancho por cinco centímetros de largo. Para obtener un mejor resultado, es recomendable elegir variedades aptas para freír, como Monalisa o Kennebec, ya que logran un exterior más dorado y crujiente.

1) Remojo (opcional, pero aconsejable)

Colocá los bastones en un recipiente con agua para evitar que se oxiden y para eliminar parte del almidón, evitando que se peguen entre sí. Dejalos reposar unos 15 minutos. Para un efecto aún más óptimo, podés extender el remojo hasta 30 minutos o añadir una cucharada de vinagre por cada litro de agua, lo que ayuda a que queden menos aceitosas.

La receta ideal para lograr papas fritas crocantes.

2) Secado

Escurrí las papas y secá cuidadosamente cada bastón con un paño limpio o papel absorbente. Este paso es fundamental para prevenir salpicaduras de aceite y asegurar que las papas queden crujientes al freírlas.

3) Salado previo (opcional)

Si querés, podés añadir una pizca de sal fina sobre los bastones antes de ponerlos en la sartén. Igualmente, la sal definitiva se recomienda incorporarla al final de la fritura.

4) Primera fritura (cocción suave)

Calentá el aceite en una sartén hasta alcanzar aproximadamente 140 °C. Incorporá las papas y cocinalas durante unos 7 u 8 minutos, solo hasta que estén tiernas por dentro, evitando que tomen color dorado.

Se pueden acompañar con todo tipo de salsas y aderezos, según el gusto de cada persona.

5) Pequeño descanso

Retirá las papas del aceite y dejalas reposar alrededor de 10 minutos, mientras aumentás la temperatura del aceite para la segunda fritura que las dorará y crocantará.

6) Segunda fritura (temperatura alta)

Aumentá el fuego hasta unos 190 °C e incorporá nuevamente las papas. Cocinalas durante aproximadamente 5 minutos, hasta que adquieran un dorado uniforme por fuera y mantengan su suavidad interna.

7) Escurrido y sal final

Retirá los bastones del aceite y colocálos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Agregá sal al gusto y mezclá suavemente para que se distribuya de manera pareja. ¡Y listo, a disfrutar unas papas fritas crocantes y doradas!

papas fritas.jpg

Un consejo extra: freírlas en aceite limpio y abundante sin amontonarlas asegura una cocción pareja. Podés variar el grosor: más delgadas para lograr máxima crocancia o más gruesas para un interior suave y tierno. Para una versión más ligera, la freidora de aire o el horno son excelentes alternativas que conservan el sabor sin tanta grasa.

