martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 17:04
Receta simple, rica y saludable: el paso a paso para unos nuggets de pollo

Aunque la versión tradicional suele incluir fritura u horno, existe una alternativa más liviana de los nuggets. Es práctica y se hace solo en 5 minutos.

Cómo hacer los nuggets de pollo caseros en 5 minutos, sin fritura ni horno.

Los nuggets de pollo hechos en casa se han convertido en un clásico dentro de muchas familias, especialmente cuando se busca una comida rápida, sabrosa y que agrade a todos. Aunque la preparación convencional suele requerir freírlos o hornearlos, hay una receta más rápida y práctica que se puede elaborar en apenas 5 minutos.

Cómo hacer los nuggets de pollo caseros en 5 minutos, sin fritura ni horno

Esta receta no solo prescinde de aceite y reduce calorías adicionales, sino que también resulta ideal para quienes no disponen de horno o prefieren ensuciar lo mínimo. La clave está en cocinarlas sobre una sartén antiadherente o utilizar una sandwichera tipo grill.

Ingredientes (para 8-10 nuggets)

  • 1 pechuga de pollo cocida o cruda (alrededor de 250 g)
  • 2 cucharadas de avena molida o pan rallado (opcional, para dar textura)
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de mostaza (opcional)
  • Sal, pimienta y ajo en polvo a gusto
  • Rocío vegetal o unas gotas de aceite (para la cocción)
Esta preparación no solo evita el uso de aceite o calorías extra, sino que también es perfecta para quienes no tienen horno.

Paso a paso de la receta

  • Preparar el pollo: si se utiliza crudo, cortarlo en pequeños cubos y procesarlo hasta lograr una pasta uniforme. En caso de estar cocido, desmenuzarlo completamente y combinarlo con los demás ingredientes.
  • Formar la mezcla: colocar el pollo en un recipiente grande, añadir el huevo, las especias y la avena o el pan rallado. Integrar todo hasta conseguir una masa consistente que se pueda dar forma con las manos.
  • Dar forma a los nuggets: tomar porciones pequeñas de la mezcla y moldearlas según el tamaño que prefieras.
  • Cocinar sin aceite extra ni horno: en una sartén antiadherente, rociar ligeramente con aceite en aerosol y dorar cada lado durante 2-3 minutos a fuego medio hasta que adquieran color dorado.
  • Otra alternativa es usar una sandwichera tipo grill, colocando los nuggets directamente sobre la superficie y cocinando por 5 minutos hasta que estén completamente cocidos y con un tono dorado uniforme.

Estos nuggets preparados en casa contienen menos grasa que los que se compran en tiendas y no necesitan empanizado ni freírse. Asimismo, se pueden personalizar al gusto: incorporar espinaca, zanahoria rallada, o sustituir el pollo por pescado o verduras.

