Receta simple, rica y saludable: el paso a paso para unos nuggets de pollo

Los nuggets de pollo hechos en casa se han convertido en un clásico dentro de muchas familias, especialmente cuando se busca una comida rápida, sabrosa y que agrade a todos. Aunque la preparación convencional suele requerir freírlos o hornearlos, hay una receta más rápida y práctica que se puede elaborar en apenas 5 minutos.
Así quedan estos nuggets caseros.
Cómo hacer los nuggets de pollo caseros en 5 minutos, sin fritura ni horno
Esta receta no solo prescinde de aceite y reduce calorías adicionales, sino que también resulta ideal para quienes no disponen de horno o prefieren ensuciar lo mínimo. La clave está en cocinarlas sobre una sartén antiadherente o utilizar una sandwichera tipo grill.
Cómo hacer los nuggets de pollo caseros en 5 minutos, sin fritura ni horno.
Ingredientes (para 8-10 nuggets)
- 1 pechuga de pollo cocida o cruda (alrededor de 250 g)
- 2 cucharadas de avena molida o pan rallado (opcional, para dar textura)
- 1 huevo
- 1 cucharadita de mostaza (opcional)
- Sal, pimienta y ajo en polvo a gusto
- Rocío vegetal o unas gotas de aceite (para la cocción)
Paso a paso de la receta
- Preparar el pollo: si se utiliza crudo, cortarlo en pequeños cubos y procesarlo hasta lograr una pasta uniforme. En caso de estar cocido, desmenuzarlo completamente y combinarlo con los demás ingredientes.
- Formar la mezcla: colocar el pollo en un recipiente grande, añadir el huevo, las especias y la avena o el pan rallado. Integrar todo hasta conseguir una masa consistente que se pueda dar forma con las manos.
- Dar forma a los nuggets: tomar porciones pequeñas de la mezcla y moldearlas según el tamaño que prefieras.
- Cocinar sin aceite extra ni horno: en una sartén antiadherente, rociar ligeramente con aceite en aerosol y dorar cada lado durante 2-3 minutos a fuego medio hasta que adquieran color dorado.
Conocé el paso a paso para lograr esta preparación baja en calorías.
- Otra alternativa es usar una sandwichera tipo grill, colocando los nuggets directamente sobre la superficie y cocinando por 5 minutos hasta que estén completamente cocidos y con un tono dorado uniforme.
Estos nuggets preparados en casa contienen menos grasa que los que se compran en tiendas y no necesitan empanizado ni freírse. Asimismo, se pueden personalizar al gusto: incorporar espinaca, zanahoria rallada, o sustituir el pollo por pescado o verduras.
