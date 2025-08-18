Los bollos de la abuela: receta de pan casero con pocos ingredientes que nunca falla

La receta de bollos jujeños.

En la cocina jujeña, los bollos de la abuela son un clásico que acompaña desayunos, meriendas y hasta cenas informales. Su preparación sencilla y la posibilidad de elaborarlos con pocos ingredientes los convierten en un plato ideal para quienes buscan sabor y economía en tiempos de ajuste.

Ingredientes al alcance de todos Para preparar bollos caseros solo se necesita:

Harina común (aproximadamente 500 gramos).

Levadura fresca o seca (10 gramos de levadura seca o 25 gramos de fresca).

Agua tibia (250 ml aprox.)

Una pizca de sal y, si se desea, un poco de azúcar.

Estos elementos básicos permiten elaborar un pan suave y esponjoso, con el aroma y el sabor que recuerdan a las cocinas familiares de antaño.

Bollos Los bollos o pan casero, como es conocido en otros lados. Pasos para un pan casero perfecto Mezclar la harina con la levadura, la sal y el azúcar (opcional). Agregar el agua tibia de a poco y amasar hasta obtener una masa homogénea y suave. Dejar reposar la masa tapada con un paño limpio durante 30 a 40 minutos, hasta que duplique su tamaño. Formar los bollos del tamaño deseado y colocarlos en una bandeja ligeramente enharinada. Hornear a 180°C durante 20-25 minutos o hasta que estén dorados por fuera y cocidos por dentro. Tradición y sabor Los bollos caseros son más que pan; representan la herencia culinaria de las familias jujeñas y el ingenio de preparar algo delicioso con ingredientes simples. Cada familia tiene su toque: algunos agregan un poco de manteca, otros los espolvorean con harina para darles un acabado rústico. Elaborar bollos caseros no solo permite ahorrar, sino que también ofrece la satisfacción de compartir un alimento hecho con las propias manos. Su sabor, textura y aroma evocan recuerdos de la infancia, de la cocina de la abuela y de los encuentros familiares que fortalecen los lazos entre generaciones.

