lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 09:37
Atención.

Los bollos de la abuela: receta de pan casero con pocos ingredientes que nunca falla

Preparar bollos caseros no requiere ingredientes caros ni complicados pasos. Esta receta tradicional de Jujuy combina sencillez, sabor y economía.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La receta de bollos jujeños.

La receta de bollos jujeños.

Ingredientes al alcance de todos

Para preparar bollos caseros solo se necesita:

  • Harina común (aproximadamente 500 gramos).
  • Levadura fresca o seca (10 gramos de levadura seca o 25 gramos de fresca).
  • Agua tibia (250 ml aprox.)
  • Una pizca de sal y, si se desea, un poco de azúcar.

Estos elementos básicos permiten elaborar un pan suave y esponjoso, con el aroma y el sabor que recuerdan a las cocinas familiares de antaño.

Bollos
Los bollos o pan casero, como es conocido en otros lados.

Los bollos o pan casero, como es conocido en otros lados.

Pasos para un pan casero perfecto

  1. Mezclar la harina con la levadura, la sal y el azúcar (opcional).
  2. Agregar el agua tibia de a poco y amasar hasta obtener una masa homogénea y suave.
  3. Dejar reposar la masa tapada con un paño limpio durante 30 a 40 minutos, hasta que duplique su tamaño.
  4. Formar los bollos del tamaño deseado y colocarlos en una bandeja ligeramente enharinada.
  5. Hornear a 180°C durante 20-25 minutos o hasta que estén dorados por fuera y cocidos por dentro.

Tradición y sabor

Los bollos caseros son más que pan; representan la herencia culinaria de las familias jujeñas y el ingenio de preparar algo delicioso con ingredientes simples. Cada familia tiene su toque: algunos agregan un poco de manteca, otros los espolvorean con harina para darles un acabado rústico.

Elaborar bollos caseros no solo permite ahorrar, sino que también ofrece la satisfacción de compartir un alimento hecho con las propias manos. Su sabor, textura y aroma evocan recuerdos de la infancia, de la cocina de la abuela y de los encuentros familiares que fortalecen los lazos entre generaciones.

