La receta de la abuela para hacer budín de chocolate sin harina ni azúcar

Budín de chocolate sin harina ni azúcar.

Si buscás un postre que combine sabor, practicidad y salud, este budín de chocolate sin harina y sin azúcar es la opción perfecta. Con ingredientes simples como huevos, avena y cacao, se logra un resultado delicioso y nutritivo, ideal para un desayuno, merienda o antojo dulce sin culpas.

Ingredientes esenciales Para preparar esta versión ligera de budín se necesitan:

2 huevos

200 ml de leche descremada

2 cucharadas de queso crema (preferiblemente light)

Endulzante al gusto (12 sobres o 2 cucharadas líquidas)

2 cucharadas de cacao amargo en polvo

Polvo de hornear

1 y 1/2 taza (180 gr) de avena instantánea o tradicional

Chips de chocolate para decorar

Con esta base, se obtiene un postre con bajo contenido calórico y sin harinas refinadas, conservando la textura húmeda y esponjosa.

Budín de chocolate Budín de chocolate sin harina ni azúcar. Preparación paso a paso Precalentar el horno a 180 grados.

a 180 grados. Procesar o licuar todos los ingredientes excepto los chips de chocolate, hasta obtener una mezcla homogénea.

todos los ingredientes excepto los chips de chocolate, hasta obtener una mezcla homogénea. Verter la mezcla en una budinera pequeña o en un molde de silicona.

en una budinera pequeña o en un molde de silicona. Agregar las chispas de chocolate por encima o integrarlas a la mitad de la masa.

por encima o integrarlas a la mitad de la masa. Hornear durante aproximadamente 25 minutos, o hasta que al insertar un palito, este salga seco.

durante aproximadamente 25 minutos, o hasta que al insertar un palito, este salga seco. Dejar enfriar unos minutos y desmoldar. ¡Listo para disfrutar! Un postre saludable y versátil Este budín destaca por ser rápido, sencillo y saludable, apto para quienes buscan reducir el azúcar o las harinas en su dieta. Además, permite variar la receta: se puede agregar nueces, pasas o un toque de esencia de vainilla para enriquecer el sabor. En definitiva, un postre que combina nutrición y placer, ideal para preparar en casa sin complicaciones.

