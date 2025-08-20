miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 09:23
¡Riquísimo!

La receta de la abuela para hacer budín de chocolate sin harina ni azúcar

Con pocos ingredientes y sin azúcar ni harina, esta receta promete un postre fácil de preparar, ideal para quienes buscan opciones más saludables.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Budín de chocolate sin harina ni azúcar.

Budín de chocolate sin harina ni azúcar.

Ingredientes esenciales

Para preparar esta versión ligera de budín se necesitan:

  • 2 huevos
  • 200 ml de leche descremada
  • 2 cucharadas de queso crema (preferiblemente light)
  • Endulzante al gusto (12 sobres o 2 cucharadas líquidas)
  • 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
  • Polvo de hornear
  • 1 y 1/2 taza (180 gr) de avena instantánea o tradicional
  • Chips de chocolate para decorar

Con esta base, se obtiene un postre con bajo contenido calórico y sin harinas refinadas, conservando la textura húmeda y esponjosa.

Budín de chocolate
Budín de chocolate sin harina ni azúcar.

Budín de chocolate sin harina ni azúcar.

Preparación paso a paso

  • Precalentar el horno a 180 grados.
  • Procesar o licuar todos los ingredientes excepto los chips de chocolate, hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Verter la mezcla en una budinera pequeña o en un molde de silicona.
  • Agregar las chispas de chocolate por encima o integrarlas a la mitad de la masa.
  • Hornear durante aproximadamente 25 minutos, o hasta que al insertar un palito, este salga seco.
  • Dejar enfriar unos minutos y desmoldar. ¡Listo para disfrutar!

Un postre saludable y versátil

Este budín destaca por ser rápido, sencillo y saludable, apto para quienes buscan reducir el azúcar o las harinas en su dieta. Además, permite variar la receta: se puede agregar nueces, pasas o un toque de esencia de vainilla para enriquecer el sabor.

En definitiva, un postre que combina nutrición y placer, ideal para preparar en casa sin complicaciones.

