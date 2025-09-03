Un joven de Lanús, elegido entre los 10 mejores alumnos del mundo

En la biografía de Gastón Díaz se combinan el entusiasmo emprendedor, la excelencia académica y el compromiso social.

Gastón Díaz es alumno del último año de la secundaria en el Instituto Santa Faz de Lanús , en la provincia de Buenos Aires . Con apenas 17 años , su trayectoria ya incluye varios hitos : desarrolló una app de marketing digital capaz de identificar señales de compra a partir del comportamiento del consumidor.

Además, coescribió una ley de alfabetización financiera y tecnológica para jóvenes, que hoy se aplica en más de 70 ciudades del país ; y recibió una medalla por su desempeño en geometría en la Olimpíada Matemática Argentina . A esta impresionante lista de logros , desde este miércoles se suma un nuevo reconocimiento : Gastón fue elegido entre los 10 finalistas del Global Student Prize 2025 , el galardón que premia al “mejor estudiante del mundo”.

El proyecto es impulsado por Chegg.org y la Fundación Varkey , con el objetivo de reconocer a estudiantes de todo el mundo que actúan como “agentes de cambio” en sus comunidades . El ganador recibirá un premio de 100.000 dólares . Gastón fue seleccionado entre casi 11.000 candidatos de 148 países y se convirtió en el único representante latinoamericano en alcanzar esta etapa.

En la biografía de Gastón Díaz se combinan el entusiasmo emprendedor, la excelencia académica y el compromiso social.

La trayectoria de Gastón combina espíritu emprendedor , excelencia académica y compromiso social . Además de crear la app de marketing Cresify , reconocida por Microsoft for Startups , obtuvo el cuarto puesto en el MIT Solve Financial Inclusion Challenge , donde colaboró con universitarios de diversas partes del mundo para desarrollar herramientas que fomenten la transparencia en el gasto público y combatan la corrupción .

Gastón con directivos y docentes del Instituto Santa Faz de Lanús, donde cursa el último año de la secundaria.

Asimismo, dicta clases de matemática e informática y participa como voluntario en el Grupo El Ombú, entregando desayunos los sábados a niños en situación de vulnerabilidad. Como responsable de tecnología en Estudiantes Organizados, diseñó sistemas internos que permiten gestionar a miles de estudiantes y cientos de voluntarios. Paralelamente, ha coordinado hackatones con Mars Society Argentina y se dedica a crear soluciones tecnológicas con impacto social.

Educación, proyectos y voluntariado: un perfil multidisciplinario

Para 2026, Gastón tiene en mente comenzar la carrera de Ciencias de la Computación, complementándola con estudios en negocios o matemática. En caso de consagrarse como ganador del Global Student Prize, su intención es destinar los 100.000 dólares del premio a fortalecer los proyectos en los que ya está involucrado y ampliar su impacto.

“Me gustaría utilizar el financiamiento para clases de tecnología, programación y robótica para jóvenes, especialmente para aquellos que hoy no tienen acceso. Y me parece fundamental complementar estas clases con formación en emprendimiento, para que ellos puedan aplicar sus conocimientos tecnológicos y crear soluciones para sus compañeros", explicó Gastón.

El ganador del Global Student Prize 2025 se llevará 100.000 dólares. El anuncio será en octubre.

“Creo que me eligieron porque me gusta hacer muchas cosas distintas: desde ir los sábados a la mañana a dar desayunos a niños vulnerables, hasta sentarme en la computadora a programar o hablar con legisladores para convencerlos de apoyar un proyecto. Me interesan muchas cosas y me gusta involucrarme”, señaló.

En julio de este año, Gastón fue elegido para participar en el Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes en West Virginia, Estados Unidos, una iniciativa organizada por el Departamento de Estado de EE.UU. junto con la National Youth Science Foundation, destinada a promover el interés por las ciencias entre adolescentes sobresalientes a nivel global.

“Todo el tiempo vemos cómo las certezas que creemos tener en realidad no nos permiten ver todo lo que no sabemos. El conocimiento es provisorio, como dice Karl Popper: cuando alguien cree que lo sabe todo, es preocupante”, afirmó desde allá, cuando conversó con Infobae al conocerse la noticia de que había quedado seleccionado entre los 50 nominados al premio. Ahora está un paso más cerca de ser el primer argentino en ganarlo: la definición será en octubre.

Gastón con su mamá, Cynthia, en el colegio.

Proyección académica y metas a futuro

De cara al futuro, se proyecta contribuyendo activamente a generar cambios significativos en la realidad: “Me gustaría ser un emprendedor de alto impacto y contribuir a resolver problemas globales. Me imagino en un rol que tenga conexión directa con las necesidades del mercado, con lo que quiere la gente, tratando de aprovechar la tecnología para crear las mejores soluciones posibles". Gastón detalló que le interesa particularmente el campo de la inteligencia artificial: “Veo un enorme potencial para generar un impacto positivo y ayudar a muchas personas”.

El Global Student Prize está destinado a jóvenes de al menos 16 años que se encuentren matriculados en escuelas, universidades o programas educativos alrededor del mundo. El proceso de selección toma en cuenta sus méritos académicos, la influencia positiva sobre sus compañeros, la capacidad de generar cambios en su entorno y más allá, su resiliencia ante dificultades, así como su creatividad, innovación y compromiso como ciudadanos globales. En 2024, la ganadora fue Ángela Elena Olazarán Laureano, de México, mientras que otra argentina, Martina Bahiana Basgall Sequeira, logró posicionarse entre los diez finalistas.

En julio, Gastón fue seleccionado para asistir al Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes en West Virginia, Estados Unidos.

Los restantes finalistas de esta edición provienen de distintos países: Valeria Corrales (España), Adama Finda Borway (Sierra Leona), Mississauga Krishiv Thakuria (Canadá), Omar Ahmed (Egipto), Adarsh Kumar (India), Grace C. Liu (Estados Unidos), Fatma Deniz Aydin (Turquía), Dalia Zidan (Emiratos Árabes Unidos) y Shohail Ismail (Reino Unido). El ganador será definido por la Academia del Global Student Prize, compuesta por referentes educativos y líderes de diferentes naciones.

“En Gastón celebramos a todos los estudiantes, sus esfuerzos, sus ganas de aprender, sus proyectos de vida −dijo Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey−. Ellos son la razón de ser de la educación que queremos mejorar".

Consejos y visión sobre el impacto juvenil

Reflexionando sobre su experiencia y pensando en otros jóvenes, Gastón aconsejó: “Hay que involucrarse donde uno pueda, ser empático, estar abierto. Todos tenemos oportunidades distintas, pero tenemos que asegurarnos de aprovecharlas para poder generar impacto, sea ayudando a varias personas o a una sola. Cada uno desde su lugar puede hacer algo para aportar a la solución de los problemas que vemos. No hay que conformarse: siempre hay algo más por aprender“.

Gastón Díaz, el genio de 17 años de Lanús que compite por ser el mejor estudiante del mundo.

“Quizás mi visión esté un poco sesgada porque siempre me he juntado con jóvenes excelentes en distintas organizaciones y voluntariados −agregó−. Lo cierto es que veo a un montón de jóvenes que quieren construir y aportar al mundo del futuro. Soy muy optimista en ese sentido. Obviamente hay problemas en la educación, pero aun así creo que lo mejor que uno puede hacer es formarse“.