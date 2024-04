Alumno se copió en un examen y compartió el método que lo hizo viral

El truco para copiarse en el examen tuvo millones de vistas

El vídeo logró más de 40 millones de visualizaciones en TikTok y rebasó los 4 millones de me gusta. “Sé mil maneras de hacer trampa pero esta no la sabia”, “¿Cómo se hace para que gire? Dame respuesta”, “Yo me copiaba escribiendo en mi ropa”, “Mi profe de geografía antes de dar examen separa los bancos, se fija en bancos y sillas, te saca las mochilas y las cierra, te da poco minutos, porque me llega esto 10 años mas tarde”, “Ya sé qué sitios revisar para que no se copien... Soy profesora de física”, “Haz tutorial de cómo hacerlo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.