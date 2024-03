Colaboró con su amiga odontóloga en un examen y casi todo sale mal

Aunque la tarea era complicada, la compañera odontóloga intentó calmar a Laura: “Va a salir, tranquila”. Finalmente, consiguió sacarse el molde y manifestó aliviada: “Bol..., pensé que se me abría toda la boca”. Entre risas, la futura odontóloga mostró el molde y procedió a enjuagar sus materiales.

La situación de esta futura odontóloga repercutió en redes

“Pensé que me quedaba sin dientes”, escribió la protagonista en uno de los comentarios. El video protagonizado por la mujer acumuló 900 mil visualizaciones y más de 23 mil me gusta.

“¿Cómo aguanta? Yo tuve arcadas”, “‘Se me van a salir todos los dientes’ jajaja”, “Jajaja, sentí su desesperación”, “No, yo me muero de los nervios. Ya me las imaginaba en la guardia con eso en la boca”, “Qué desesperación, mirá si se equivocó de producto y te puso cemento en vez de la goma jaja se arrancaba todos los dientes me muero jaja”, “Lo que callamos las amigas de odontólogas”, fueron algunos de los comentarios.