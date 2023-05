El dentista le puso mal la anestesia y se le paralizó la cara

dien.PNG

“Fui al dentista para una limpieza profunda. Cuando me adormecieron, tocaron un nervio y mi rostro comenzó a congelarse al instante. Me vi en el espejo del baño y no podía dejar de reír. Se adormeció todo el lado derecho de mi rostro. y me dejó incapaz de cerrar el ojo derecho o el lado derecho de la boca. Naturalmente, tenía que intentar imitar a Grinch”, comentó en la descripción del video que viralizado en Tik Tok.

El nervio trigémino cumple un papel fundamental en la acción de masticar, por lo tanto, cualquier perturbación en dicho nervio tendrá consecuencias en el lenguaje e incluso en la respiración.

Es el nervio más grande de la cabeza y está involucrado en la función sensorial y motora de la cara.

El nervio trigémino se divide en tres ramas principales: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Estas ramas se encargan de transmitir sensaciones táctiles, térmicas y dolorosas desde la piel, los músculos y las estructuras de la cabeza y la cara hacia el cerebro. Además, el nervio trigémino también controla los músculos involucrados en la masticación.