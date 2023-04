¿Qué significa soñar que se te caen los dientes?

Aunque no parezca, muchas personas se levantan habiendo soñado que se le caen los dientes . Este tipo de sueños tiene interpretaciones diferentes, algunas son positivas y otras no tanto.

Sin embargo, este sueño tan particular también puede estar relacionado a un mecanismo por el cual la mente intenta retener vivencias pasadas, especialmente las que forman parte de la niñez en donde el cariño y la protección recibida estaban muy presentes.

El cansancio físico y/o mental puede ser un factor determinante, ya que aunque nuestro cuerpo no lo manifiesta de manera clara, nuestra mente sí se encarga de arrojar señales para que cada quien esté alerta ante un posible problema.

Es evidente que, al margen de cuál es el verdadero significado u origen de este sueño, está directamente influenciado por sucesos en la vida de una persona que afectan su psiquis. En ese caso, acudir a un profesional para poder llegar a una conclusión más certera puede ser lo mejor.

Etapas del sueño

El sueño no es uniforme. Generalmente, en una noche pueden trascurrir entre 4 y 6 ciclos de sueño, que a su vez se dividen en varias fases en función de la sondas cerebrales que se activen. Es por eso que a veces no recordamos lo que hemos soñado, o incluso pensamos que no hemos soñado nada, porque dependiendo del momento en el que la persona se despierte, puede recordar o no un sueño.

Cabe destacar que no todos los ciclos duran lo mismo. El primer ciclo suele ser el más corto, 70-100 minutos, mientras que los posteriores rondan los 90-120 minutos. Además, los ciclos de sueño pueden variar de una persona a otra, y de una noche a otra.

Si nos paramos a analizar cada uno de los ciclos, nos encontramos que están divididos en cuatro etapas que muestran distintos patrones de actividad cerebral a lo largo del sueño.

La primera etapa es el adormecimiento, cuando el cuerpo se está relajando, y suele durar menos de cinco minutos. Es la transición entre estar despiertos y dormirnos, y, como podréis imaginar es bastante fácil despertar a alguien en esta etapa, pero si no se le molesta pasará a la siguiente etapa.

La segunda etapa es el sueño ligero y representa aproximadamente la mitad del sueño total. En ella, disminuye la temperatura corporal y la frecuencia cardiaca, además de relajarse los músculos y la respiración. Al mismo tiempo, cambia el patrón de ondas cerebrales que pasan a ser lentas con ocasionales ondas rápidas.

La tercera etapa es el sueño profundo, por lo que pasa a ser más difícil despertar a alguien en este punto del sueño, y cuando se despierta, la persona necesita tiempo para orientarse. En esta etapa, el tono muscular, el pulso y la frecuencia respiratoria siguen disminuyendo conforme se relaja el cuerpo, mientras que las ondas cerebrales son extremadamente lentas (ondas delta). Generalmente dura entre 20 y 40 minutos, tiende a acortarse conforme pasa la noche, “dándole su tiempo” a la fase de sueño REM.

En cuanto a la etapa del sueño REM (Rapid Eye Movement), hay un cambio radical, en el que la actividad cerebral aumenta, acercándose a los niveles de actividad de cuando una persona está despierta. Por su parte, el cuerpo pierde el tono completamente, dando lugar a una parálisis muscular temporal de todo el cuerpo, a excepción de los ojos, que se mueven muy rápida e irregularmente (de ahí su nombre), y de los músculos respiratorios, que aumentan la frecuencia respiratoria. También aumentan la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Generalmente, la fase REM se inicia tras, aproximadamente, 90 minutos de sueño. En los primeros ciclos, esta etapa apenas dura unos minutos, pero conforme avanza la noche, se alargan pudiendo durar una hora. En condiciones normales, representa el 25% del sueño total de un adulto.

En cuanto al hecho de soñar, se puede producir en cualquiera de las etapas, pero los sueños son más vívidos y frecuentes durante la fase REM, por el aumento significativo de actividad cerebral.