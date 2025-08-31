domingo 31 de agosto de 2025

31 de agosto de 2025 - 09:00
Confirmado.

Los mejores trucos para un sueño reparador según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial ofrece recomendaciones basadas en amplias bases de datos para mejorar la calidad del sueño y combatir el insomnio

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
El insomnio afecta a muchas personas y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida. Sin embargo, la Inteligencia Artificial (IA) está ayudando a combatir este problema con consejos basados en enormes bases de datos de investigación y análisis. Desde crear el ambiente adecuado hasta gestionar el estrés, la IA ofrece trucos sencillos y efectivos para mejorar el sueño.

Uno de los chatbots más populares para este tipo de consultas es Grok, desarrollado por la empresa xAI de Elon Musk y disponible en la red social X (anteriormente conocida como Twitter). Al ser consultado sobre los mejores hábitos para un buen descanso, Grok proporcionó una serie de recomendaciones clave que pueden hacer una gran diferencia para quienes sufren de insomnio.

1. Establecer una rutina fija:

Grok recomienda acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto regula el reloj biológico, ayudando a mejorar la consistencia y calidad del sueño.

2. Crear el ambiente ideal para dormir:

Es fundamental tener un entorno adecuado para descansar. Grok sugiere mantener la habitación oscura, silenciosa y fresca (entre 16-20°C). Usar cortinas blackout, tapones para los oídos o una máquina de ruido blanco puede ser útil para lograrlo.

3. Limitar el uso de pantallas:

La luz azul de celulares, computadoras o tabletas puede inhibir la producción de melatonina, la hormona reguladora del sueño. La IA aconseja apagar estos dispositivos al menos una hora antes de acostarse o usar lentes con filtro de luz azul.

4. Cuidar la alimentación:

Es recomendable evitar comidas pesadas, cafeína o alcohol antes de dormir. En caso de hambre, Grok sugiere optar por snacks ligeros como una banana o un puñado de almendras.

5. Relajarse antes de dormir:

Técnicas de relajación como la meditación, respiración profunda o estiramientos suaves pueden ayudar a preparar el cuerpo y la mente para el descanso. También, leer un libro (físico, no digital) o escuchar música tranquila son buenos hábitos para inducir el sueño.

6. Hacer ejercicio, pero con timing:

El ejercicio regular mejora la calidad del sueño, pero es importante evitar entrenamientos intensos 3-4 horas antes de acostarse, ya que pueden dificultar el descanso.

7. Considerar la luz natural:

La exposición a la luz solar durante el día puede ayudar a regular el ritmo circadiano, lo que facilita el sueño nocturno. Salir a caminar bajo el sol es una excelente forma de aprovechar este consejo.

Aunque la IA ofrece soluciones basadas en datos, si el insomnio persiste, es recomendable consultar con un profesional. En algunos casos, puede haber factores médicos subyacentes, como la apnea del sueño o la ansiedad, que requieren atención especializada. La IA también sugiere explorar terapias cognitivas conductuales para el insomnio (TCC-I) como una posible solución.

