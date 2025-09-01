Christian Sancho debió ser internado de urgencia y asustó a todos: "Hay que frenar"

Christian Sancho dado de alta, junto a su pareja Celeste y una de las enfermeras que lo cuidaron en el Sanatorio.

Christian Sancho utilizó sus redes sociales para transmitir un mensaje de gratitud y tranquilidad , tras generar preocupación entre sus seguidores por su reciente estado de salud . El actor y modelo fue internado hace pocos días , información que se conoció gracias a una imagen compartida por su pareja, Celeste Muriega.

En la imagen, se lo mostraba recostado en una camilla y recibiendo suero . La publicación de Muriega incluía el mensaje “ Hubo parada técnica ”, junto a la fotografía que rápidamente se viralizó, provocando numerosas muestras de apoyo y preocupación .

Horas más tarde, la actriz confirmó que Sancho había sido dado de alta y aprovechó para agradecer las expresiones de cariño que recibieron durante este episodio .

Ante la gran repercusión del episodio, Christian Sancho recurrió a sus redes sociales para llevar calma a sus seguidores y destacar el apoyo recibido . En su publicación manifestó: “ Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje ayer y hoy. Solo quiero decirles ‘gracias por estar siempre’ ”.

El actor anticipó que brindará más detalles sobre su estado de salud en los próximos días.

El actor también aprovechó para reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud y prestar atención a las señales del cuerpo: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más”.

Si bien Christian Sancho no reveló información concreta sobre la causa de su hospitalización, adelantó que en los días venideros compartirá mayores precisiones sobre lo ocurrido. Al finalizar su mensaje, el actor reconoció el acompañamiento de los profesionales médicos y expresó un emotivo agradecimiento a su esposa: “Estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias”.

Christian Sancho y Celeste Muriega.

La historia de amor entre Celeste Muriega y Christian Sancho

El comienzo del vínculo entre Christian Sancho y Celeste Muriega se caracteriza por una historia inusual: su primer encuentro se dio casi sin ropa, antes de desarrollar cualquier relación personal. Según relató el propio Sancho en una entrevista, aquella primera interacción tuvo lugar durante la puesta en escena de la obra Sex, donde ambos coincidieron sobre el escenario sin haberse conocido previamente en persona.

El actor rememoró que, después de más de veinte años de carrera, nunca había tenido la oportunidad de cruzarse con Celeste Muriega, pese a que en algunas regiones del país circulaba la idea de que ella era su contraparte femenina, y él, la masculina de ella. “Llevaba como veintipico de años en el medio y nunca me la había cruzado”, señaló Sancho, resaltando la sorpresa que le causó finalmente conocerla en ese contexto.

Sancho y Muriega se conocieron en la obra Sex, donde compartieron escenario antes de entablar relación personal.

Durante los ensayos de la obra, se dio un momento inesperado que permitió su primer intercambio de palabras. Mientras esperaban en la entrada del estacionamiento por la demora del encargado de los autos, Sancho y Muriega conversaron durante cerca de media hora. En ese diálogo, él le ofreció el contacto de un chapista, ya que el vehículo de la actriz estaba en mal estado. Fue allí cuando intercambiaron números de teléfono, con la curiosa leyenda sobre sus supuestas similitudes siempre presente de fondo.

El actor definió a Celeste Muriega como “buena compañera, divina, macanuda y está buenísima”, y admitió que desde aquel primer encuentro sintió una química especial entre ambos. La relación empezó a tomar forma después del estreno de la obra, cuando Sancho la invitó a compartir un helado en la esquina, un gesto simple que la dejó sorprendida.

La boda de Celeste Muriega y Christian Sancho a fines del año 2023.

“¿Me estás encarando?”, le preguntó ella, y él aclaró que solo se trataba de disfrutar un helado juntos antes de seguir cada uno su camino. Finalmente, Muriega aceptó, marcando así el comienzo de su vínculo amoroso. “¿Qué le vas a ofrecer a Celeste Muriega? ¿Autos, casas, millones? Yo le ofrecí un heladito. ‘Vení a la esquina a tomar un heladito’, así arrancó”, recordó Sancho al relatar cómo se inició su historia juntos.