lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 13:51
Indignante.

Le robaron los ahorros a Camilo, el bailarín de la peatonal de San Salvador de Jujuy

Camilo denunció que le sustrajeron todo el dinero que guardaba en su cuarto. “Estoy ahorrando desde enero”, expresó en un video de TikTok.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy.

“Entraron a mi cuarto y me robaron toda la guita. Estoy ahorrando desde enero. Solo me sacaron plata, no rompieron nada”, explicó en un video de TikTok que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Ahorros destinados a la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El artista detalló que el dinero estaba destinado a una actividad solidaria en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. “Esta mañana busqué la guita que tenía para hacer las pizzas para llevar a alguna escuela en modo Fiesta Nacional de los Estudiantes, me pasó esto, así que nada”, expresó con resignación.

Pese al golpe económico, aseguró que mantiene el ánimo: “Está todo bien igual. Seguramente no les va a durar mucho porque lo que llega fácil se va rápido”.

El mensaje a sus seguidores

Camilo aclaró que su intención no era pedir colaboración económica, sino compartir lo sucedido. “Quería compartirlo con alguien, gracias por escucharme. Gracias por la onda. No estoy pidiendo colaboración, solo quería compartirlo”, señaló en la grabación.

El bailarín se convirtió en uno de los personajes más queridos de la peatonal jujeña por sus presentaciones diarias y su carisma. La noticia generó apoyo y mensajes de aliento en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su esfuerzo y expresaron su solidaridad.

