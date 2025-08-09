sábado 09 de agosto de 2025

9 de agosto de 2025 - 09:42
Hogar.

Los cinco usos llamativos que casi nadie conoce del talco para pies

Este tipo de polvo resulta sumamente práctico para diversas tareas diarias, aunque pocos están al tanto de sus múltiples usos.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Cinco usos sorprendentes y poco comunes del talco para pies.

El talco destaca por su capacidad para absorber la humedad, lo que lo hace perfecto para regular el sudor en los pies. No obstante, estas mismas cualidades pueden aprovecharse en diversos usos domésticas. Más allá de mantener los calcetines secos y eliminar olores del calzado, este puede usarse en diversas superficies.

Hay al menos cinco usos sorprendentes del talco para pies poco conocidas. Agenda todas estas recomendaciones para tenerlas en cuenta.

Cinco usos que se le puede dar al talco de pies

Usos pocos comunes del talco para pies.

1- Quitar manchas de grasa o aceite de la ropa

Antes de lavar la prenda, se puede esparcir talco sobre la mancha y frotar suavemente con los dedos para absorber la grasa.

El talco es ideal para sacar los malos olores de la alfombra.

2- Desenredar collares o cadenas

El talco resulta perfecto para aflojar esos nudos difíciles en las joyas; basta con aplicar un poco sobre la zona enredada para facilitar su desenredo.

3- Facilitar la colocación de guantes de goma

Como los guantes suelen adherirse a la piel, poner talco en las manos antes de usarlos ayuda a que se deslicen con mayor facilidad.

Aplicar talco sobre manchas de grasa o aceite antes de meterlas en el lavarropas.

4- Neutralizar olores desagradables en alfombras

Rociar talco sobre la alfombra, dejar actuar unos 15 minutos y luego aspirar ayuda a eliminar malos olores acumulados.

5- Champú seco improvisado

Cuando no tengas champú en seco a mano, el talco puede ser un buen sustituto temporal. Espolvorear un poco sobre las raíces absorbe la grasa y aporta cuerpo al cabello. Luego, conviene masajear el cuero cabelludo o peinar para distribuir bien el producto. Así, el talco para pies se revela como un recurso versátil y útil para diversas tareas diarias.

