viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 07:06
Carnaval.

Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Con la llegada del Jueves de Compadres y Comadres, el espíritu carnavalero ya se siente en las calles de Jujuy y también en los comercios, lugares donde recurrir para armar el infaltable kit carnavalero. Talco, papel picado, serpentina, espuma y accesorios encabezan la lista de lo más buscado.

Recorriendo la zona de la vieja terminal, hablamos con Yolanda quien nos comenté que es "el Jueves de Comadres el que registra mayores ventas", y para tranquilidad de todos, que en líneas generales, "los precios se mantienen estables" respecto a temporadas anteriores.

Kit carnavalero: lo que más se vende

Entre los productos más elegidos por los jujeños aparecen:

  • Talco común y perfumado
  • Papel picado
  • Serpentinas
  • Espuma
  • Gorros carnavaleros
  • Vinchas, cuernitos y accesorios luminosos
  • Vasos y fraperas temáticas

“La gente suele llevar talco, papel picado, serpentina y talco de colores. A veces llevan el combo completo y otras solo algunos productos”, explicó Yolanda.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 7.59.59 PM

Anotáte estos precios para el presupuesto de carnaval

Serpentina:

  • Docena: $6.000
  • Media docena: $3.000
  • Unidad: $700

Talco:

  • Perfumado: $2.000 el kilo
  • Común: $1.500 el kilo

Espuma:

  • Fardo: $25.000
  • Unidad: $2.500

Papel picado:

  • Kilo: $14.000
  • Medio kilo: $7.000
  • Cuarto kilo: $4.000
  • Paquete chico: $2.000

Vasos carnavaleros:

  • Vasos lisos: $9.000 los 10 (mil pesos cada uno)
  • Vasos con frases: $10.000 los 10
  • Fraperas: entre $3.300 y $3.500

Gorros carnavaleros: $8.000

Cuernitos: entre $4.000 y $6.000

WhatsApp Image 2026-02-05 at 7.59.59 PM (1)

¿Cuánto gasta una persona para carnavalear?

De acuerdo a la experiencia de la vendedora, una persona que llega al puesto con intenciones de armar un kit básico, suele gastar entre $50.000 y $60.000. Sin embargo, cuando se suma la espuma o “la nieve”, el gasto puede llegar a los $100.000.

Un combo completo para un solo día de festejo, sin incluir gorro, ronda entre $30.000 y $35.000, mientras que algunos optan por comprar solo accesorios puntuales como gorros, vinchas o espuma.

El jueves que más mueve ventas

Aunque el Jueves de Compadres también tiene movimiento, los comerciantes coinciden en que el Jueves de Comadres es el que más impulsa las ventas, especialmente de accesorios como cuernitos, vinchas con luces y gorros.

Con precios definidos y un abanico de opciones, los jujeños ya empiezan a prepararse para vivir uno de los momentos más esperados del año, donde el carnaval vuelve a ser protagonista en cada esquina.

Embed - Kit carnavalero 2026

