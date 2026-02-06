Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy
Con la llegada del Jueves de Compadres y Comadres, el espíritu carnavalero ya se siente en las calles de Jujuy y también en los comercios, lugares donde recurrir para armar el infaltable kit carnavalero. Talco, papel picado, serpentina, espuma y accesorios encabezan la lista de lo más buscado.
Recorriendo la zona de la vieja terminal, hablamos con Yolanda quien nos comenté que es "el Jueves de Comadres el que registra mayores ventas", y para tranquilidad de todos, que en líneas generales, "los precios se mantienen estables" respecto a temporadas anteriores.
Kit carnavalero: lo que más se vende
Entre los productos más elegidos por los jujeños aparecen:
Talco común y perfumado
Papel picado
Serpentinas
Espuma
Gorros carnavaleros
Vinchas, cuernitos y accesorios luminosos
Vasos y fraperas temáticas
“La gente suele llevar talco, papel picado, serpentina y talco de colores. A veces llevan el combo completo y otras solo algunos productos”, explicó Yolanda.
Anotáte estos precios para el presupuesto de carnaval
Serpentina:
Docena: $6.000
Media docena: $3.000
Unidad: $700
Talco:
Perfumado: $2.000 el kilo
Común: $1.500 el kilo
Espuma:
Fardo: $25.000
Unidad: $2.500
Papel picado:
Kilo: $14.000
Medio kilo: $7.000
Cuarto kilo: $4.000
Paquete chico: $2.000
Vasos carnavaleros:
Vasos lisos: $9.000 los 10 (mil pesos cada uno)
Vasos con frases: $10.000 los 10
Fraperas: entre $3.300 y $3.500
Gorros carnavaleros: $8.000
Cuernitos: entre $4.000 y $6.000
¿Cuánto gasta una persona para carnavalear?
De acuerdo a la experiencia de la vendedora, una persona que llega al puesto con intenciones de armar un kit básico, suele gastar entre $50.000 y $60.000. Sin embargo, cuando se suma la espuma o “la nieve”, el gasto puede llegar a los $100.000.
Un combo completo para un solo día de festejo, sin incluir gorro, ronda entre $30.000 y $35.000, mientras que algunos optan por comprar solo accesorios puntuales como gorros, vinchas o espuma.