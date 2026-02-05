jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 18:01
Fotos.

Jujuy al ritmo del carnaval: así se vive el Jueves de Compadres

Como marca la tradición, este jueves de compadres se vive a pura música, brindis y mucho folklore entre hombres.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Los compadres celebran su jueves a puro talco y fiesta.

Los compadres celebran su jueves a puro talco y fiesta.

Como cada jueves de compadres, los muchachos se organizaron para festejar y celebrar la llegada del Carnaval. En este 2026 no fue la excepción: desde temprano, distintos grupos comenzaron a reunirse para compartir comidas, bebidas y un clima de fiesta que se adueñó de la jornada.

jueves de compadres - jujuy

Mismo atuendo, misma pasión carnavalera

Cientos de compadres eligieron lucir remeras, gorros y distintivos con el nombre de su agrupación, una costumbre que se afianza y crece año tras año. La identidad de cada grupo se hizo notar en distintos puntos de la ciudad, con colores, nombres y diseños que reflejan el espíritu carnavalero.

jueves de Compadres

Casas y bares, escenarios de la celebración

En recorridas por diferentes casas y bares de la capital, se pudo observar que la alegría fue la gran protagonista de la jornada. Guitarreadas, brindis interminables y un marcado clima de folklore y carnaval marcaron este jueves de compadres en Jujuy, anticipando lo que será una nueva edición del Carnaval a puro festejo.

jueves de compadres

