Jujuy al ritmo del carnaval: así se vive el Jueves de Compadres

Los compadres celebran su jueves a puro talco y fiesta.

Como cada jueves de compadres, los muchachos se organizaron para festejar y celebrar la llegada del Carnaval. En este 2026 no fue la excepción: desde temprano, distintos grupos comenzaron a reunirse para compartir comidas, bebidas y un clima de fiesta que se adueñó de la jornada.

jueves de compadres - jujuy Mismo atuendo, misma pasión carnavalera Cientos de compadres eligieron lucir remeras, gorros y distintivos con el nombre de su agrupación, una costumbre que se afianza y crece año tras año. La identidad de cada grupo se hizo notar en distintos puntos de la ciudad, con colores, nombres y diseños que reflejan el espíritu carnavalero.

jueves de Compadres Casas y bares, escenarios de la celebración En recorridas por diferentes casas y bares de la capital, se pudo observar que la alegría fue la gran protagonista de la jornada. Guitarreadas, brindis interminables y un marcado clima de folklore y carnaval marcaron este jueves de compadres en Jujuy, anticipando lo que será una nueva edición del Carnaval a puro festejo.

jueves de compadres

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.