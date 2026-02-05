Qué es el Jueves de Compadres: origen, significado y cómo se vive la tradición

El Jueves de Compadres forma parte del calendario central del carnaval en Jujuy y se celebra el jueves previo al inicio formal de los festejos. Se trata de una jornada marcada por el encuentro entre amigos, el fortalecimiento de vínculos y la reafirmación de tradiciones que atraviesan generaciones. En pueblos, barrios y ciudades, la fecha convoca a reuniones familiares, rituales simbólicos y celebraciones populares que combinan lo religioso, lo ancestral y lo festivo.

La festividad mantiene un fuerte arraigo en la región andina y se expresa con particular intensidad en la Quebrada de Humahuaca y la Puna , aunque también se vive en San Salvador de Jujuy y otras localidades de los Valles y las Yungas . Su significado se vincula con la figura del “compadre”, una relación social que va más allá del parentesco y que ocupa un lugar central en la vida comunitaria.

Hoy conviven prácticas ancestrales con formas más urbanas de celebración, sin perder el sentido de encuentro que caracteriza a la fecha.

El concepto de compadrazgo tiene raíces profundas en las culturas andinas. Históricamente , el compadre no solo cumple un rol ceremonial en bautismos o celebraciones religiosas, sino que también representa un lazo de confianza, ayuda mutua y respeto . En ese marco, el Jueves de Compadres surge como una jornada dedicada a honrar ese vínculo.

En Jujuy, la tradición se relaciona con el ciclo agrícola y con las celebraciones previas al carnaval, un tiempo asociado a la abundancia, la fertilidad y la alegría colectiva. El festejo antecede al Jueves de Comadres, que se celebra la semana siguiente y está dedicado a las mujeres, completando así un esquema simbólico de reciprocidad.

Durante esta jornada, los compadres suelen compartir comidas típicas y realizar pequeños rituales que refuerzan la amistad. Entre los elementos más comunes aparecen las bebidas regionales, las serpentinas, el talco y la música popular.

Jueves de compadres Llega el Jueves de Compadres al carnaval 2024.

Cómo se vive el Jueves de Compadres en Jujuy

En distintos puntos de la provincia, el Jueves de Compadres se manifiesta con celebraciones que varían según la región. En zonas rurales, la fecha mantiene un carácter más comunitario, con reuniones en casas particulares o espacios abiertos, donde se comparte comida casera y se realizan coplas acompañadas por cajas.

En los centros urbanos, la celebración adopta formas más amplias, con encuentros en peñas, bares y espacios públicos. La música, el baile y el uso de disfraces aparecen como parte del clima festivo, siempre enmarcados en el espíritu del carnaval jujeño.